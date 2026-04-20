Смерть депутата Иваницкого в Одессе: новые подробности, почему коллеги не верят в самоубийство

В Одессе нашли мертвым депутата городского совета Александра Иваницкого / © ТСН

После того, как в Одессе нашли застреленным депутата горсовета Александра Иваницкого, полиция рассматривает версию самоубийства. В то же время коллеги погибшего заявляют о его больших планах на жизнь, а местные медиа пишут о проблемах с бизнесом.

Об этом в эфире телемарафона сообщили журналисты с места событий и в комментарии для ТСН.ua рассказал источник в депутатском корпусе горсовета Одессы.

Иваницкого нашли застреленным в его собственном автомобиле вблизи частного дома. Территорию сразу огородили лентами. По предварительным данным, правоохранители рассматривают версию самоубийства. Тело депутата уже вывезли, однако следственные действия на месте продолжаются.

«То, что мы успели увидеть, — это то, что отверстие от пули пришлось как раз на стекло на заднем сиденье«, — сказала журналистка в телеэфире.

По сообщениям местных СМИ, у депутата могли быть серьезные финансовые проблемы — значительные долги и трудности в бизнесе, связанном с автомобильной сферой. В то же время в декларации за 2025 год указано, что он вместе с женой владел несколькими квартирами, земельными участками и бизнесами.

Самоубийство Александра Иваницкого — почему коллеги не верят в версию

Коллеги Иваницкого не согласны с версией о самоубийстве, которую рассматривает полиция.

«У Александра, с которым мы находимся в одной фракции, были большие планы на жизнь. Он как-то высказался, что у них с женой есть намерения родить второго ребенка. Кроме того, он безумно любил своего маленького ребенка. Очень запомнилось то, что Александр каждый раз говорил, что не имеет возможности задерживаться, даже если есть важные рабочие обстоятельства, а спешил домой. Так и говорил, что спешит купать ребенка — своего Жорика. Совсем нелогично то, что так любил своего ребенка и решил уйти из жизни. Я считаю, что произошло не самоубийство«, — сообщил в комментарии для ТСН.ua источник в депутатском корпусе городского совета Одессы.

По словам собеседников, Иваницкий не был малообеспеченным человеком и, вероятно, имел отношение к ресторанному бизнесу.

«Но как у него шли дела в этой сфере — сказать сложно», — сказал источник.

Согласно официальной биографии на сайте Одесского городского совета, у депутата также был патент на изобретение и он является автором семи научных публикаций.

В то же время правоохранители в комментарии для ТСН.ua заявили, что есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать именно о самоубийстве.

Добавим, что Иваницкий был депутатом Одесского городского совета с 2010 года от партии «Доверяй делам» и входил в ближайший круг мэра Геннадия Труханова. Ранее он также исполнял обязанности заместителя городского головы Черноморска.

