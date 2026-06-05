20-летний певец Муаяд растрогал эмоциональной историей о зависимости от чувств

Певец Муаяд

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Украинский певец с сирийскими корнями Муаяд презентует новую работу — «Твій яд».

Это эмоциональная история о зависимости от чувств, когда любовь одновременно ранит и не отпускает. Новая работа продолжает музыкальное направление Муаяда — микс культур, эмоций и современного звучания, который уже стал узнаваемым почерком артиста.

Визуальная эстетика клипа сочетает современный минимализм с театральной выразительностью. Полупрозрачные ткани, мягкий свет, арочная архитектура и фактурные ковры формируют пространство, которое больше напоминает эмоциональное состояние, чем конкретную локацию. Все видео существует на грани концерта, сна и внутреннего монолога.

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Певец Муаяд

Одной из особенностей клипа стало появление музыкантов, которые впервые появляются рядом с Муаядом в кадре. Их присутствие придает видео атмосферу живого выступления и усиливает эмоциональное восприятие композиции. Особую символику образу Муаяда добавляет звезда с микрофоном на шее — награда, которую артист получил после победы в ТВ-шоу «Співають всі!». Именно в клипе «Твій яд» Муаяд впервые появляется с ней публично. В видеоработе этот символ напоминает об уже пройденном творческом пути артиста и одновременно олицетворяет новые цели, к которым он продолжает уверенно двигаться.

«Каждая новая песня для меня — это не просто релиз, а еще один шаг вперед. „Твій яд“ — уже третья работа, которую мы создали вместе с Даниэлем Вейнером. Он очень тонко чувствует музыку и помогает мне находить тот баланс между восточным звучанием и украинской мелодикой, который сегодня стал частью моего стиля», — делится артист.

Отметим, Муаяд — украинский певец сирийского происхождения. Он победил на шоу «Співають всі!» и участвовал в нацотборе на «Евровидение-2025». В своей музыке артист сочетает восточную чувственность с современным звучанием, создавая собственный стиль.

Напомним, недавно певица Jerry Heil презентовала новую песню Dark Disco. Артистка также представила клип на композицию, в котором подожгла платье прямо на себе.

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