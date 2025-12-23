- Дата публикации
Известный украинский ведущий оказался в эпицентре взрыва во время атаки Киевщины: "Погибла соседка"
Демин вышел на связь и напугал последствиями российского террора.
Украинский ведущий Слава Демин ошеломил заявлением о попадании вражеского снаряда вблизи его частного дома на Киевщине.
Так, в ночь на 23 декабря Украина снова оказалась под массированным ударом со стороны России. Демин в фотоблоге сообщил, что буквально в нескольких сотнях метров от его дома попал ударный дрон-камикадзе. Настолько близко, признается он, опасность еще не подбиралась за все время полномасштабной войны. К сожалению, россияне отобрали жизнь у соседки ведущего.
«Шахед влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти четыре года еще не было… Погибла соседка», — ошеломил Слава.
Вместе с этим ведущий опубликовал кадры с места трагедии, на которых видно охваченный огнем частный дом после вражеского удара. Демин также обратился к подписчикам с призывом быть максимально осторожными и беречь себя и родных во время регулярных массированных обстрелов.
Отметим, что в ночь на 23 декабря и утром Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны и ракеты. По официальной информации, враг использовал более 30 ракет и более 650 беспилотников. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура.