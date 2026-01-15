Бюджетная катастрофа России: доходы от нефти и газа стремительно падают

Прибыли России от нефти падают / © ТСН.ua

В прошлом году доходы российского бюджета от нефти и газа упали на 24%. Это самый низкий уровень доходов от нефтегазовой промышленности РФ с 2020 года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на статистическую информацию, обнародованную Министерством финансов государства-агрессора.

Доходы от нефти и газа были основным источником средств Кремля для финансирования войны против Украины, составляя четверть поступлений в федеральный бюджет.

Как пишет The Moscow Times, к такой ситуации привело снижение цены нефти до $44,9 за баррель в ноябре и до $39,2 в декабре, по данным Минэкономразвития РФ.

Аналитики MMI называют недобор нефтегазовых доходов «бюджетной катастрофой».

В бюджет этого года заложена средняя цена барреля Urals $59. Поэтому в январе нефтегазовые доходы бюджета окажутся существенно ниже плана — на 232 млрд рублей. Чтобы компенсировать разницу, придется афтпродавать валюту и золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Нефтегазовые доходы государства-агрессора в этом году запланированы в размере 8,9 трлн рублей, но многие эксперты сомневаются, что получится столько собрать.

Аналитики MMI допускают, что при нынешних нефтяных ценах недобор нефтегазовых доходов составит 3 трлн рублей по итогам года. При этом компенсировать потери из ФНБ при нынешней конъюнктуре будет возможность только 1,5-2 года.

Еще одним ударом по российскому бюджету может стать сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов вследствие возможного ужесточения санкций. Аналитики предполагают, что нефтегазовый экспорт может упасть с прошлогодних $220 млрд до $185-190 млрд в этом году.

Напомним, в конце 2025 года Россия продавала нефть по самым низким ценам с февраля 2022 года, одновременно наращивая экспорт и сталкиваясь с ростом объемов сырья, которое застряло на танкерах в море.