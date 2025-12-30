ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 декабря

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 31 декабря?

Луна рассказывает

День, когда важно избегать любого негатива, прежде всего это касается присущих людям отрицательных качеств. — таких как злость, ненависть, мстительность, зависть, жестокость, лицемерие. Войдя в одно из таких состояний, можно «зависнуть» в нем надолго, что не лучшим образом скажется на отношениях с другими людьми.

Луна рекомендует

Не стоит жалеть добрых чувств и поступков для людей, которые могут в них нуждаться — они обязательно будут оценены по достоинству и вознаграждены соответствующим образом.

Луна предостерегает

День не подходит для принятия важных решений — велик риск неправильно прочитать имеющиеся в наличии доводы «за» и «против» и совершить ошибку, которую довольно сложно будет исправить.

