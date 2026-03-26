Королева Камилла организовала литературный прием в Кларенс-хаусе, куда пришла в любимом бархатном платье
Королева Камилла организовала очередной литературный прием в Кларенс-хаусе в Лондоне.
В их с королем Чарльзом резиденции, где они постоянно проживают, Ее Величество провела прием для писателей, членов литературного сообщества и представителей Читального зала королевы в честь первых лауреатов медали Читального зала королевы.
На мероприятие Камилла прибыла в бархатном платье макси темно-ультразеленого цвета от ME+EM, которое носила уже неоднократно, дополнив его черными туфлями-лодочками на каблуках и любимыми украшениями — браслетом от Van Cleef & Arpels, кольцами на пальце и серьгами в ушах.
У королевы была сделана ее фирменная прическа, а макияж был выполнен в теплых коричневых тонах. На мероприятии появился и ее муж король Чарльз III. Он был одет в синий клетчатый костюм, белую рубашку в тонкую полоску и голубой галстук в принт флагов.
Напомним, на днях мы рассказывали, почему распался брак Чарльза и его первой жены принцессы Дианы, и почему Камилла была ни при чем.