В жакете и брюках: принцесса Уэльская выбрала сдержанный лук для нового появления на публике

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Кэтрин приехала на север Англии, чтобы подчеркнуть, как сообщество, природа и творчество могут помочь тем, кто борется с травмой, изоляцией и проблемами психического здоровья.

Она побеседовала с маленькими детьми во время визита в центр травматологической терапии «Lifeline» и узнала о том, как творческие методы терапии помогают детям оправиться от травм. Кэтрин мило общалась с публикой и показала юной девочке, как слушать море через ракушку.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса, одетая в коричневые брюки, черную водолазку и твидовый жакет Holland Cooper, выглядела достаточно сдержанно. У нее были распущены и уложены волнами волосы, в ушах серьги Cartier Trinity, а на лице легкий макияж. Также в этот раз Кэтрин надела все четыре свои кольца, каждое из которых имеют особенное значение для принцессы.

Во время своего визита она общалась с терапевтами и участвовала в сеансах творческой терапии — разговаривала с детьми о деревьях-коллажах и коробках желаний — чтобы понять, как игра может стать средством исцеления.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

На прошлой неделе, напомним, Кейт демонстрировала образ в клетчатом пальто в Шотландии, а ее помощница скопировала образ принцессы, что попало в заголовки западной прессы.