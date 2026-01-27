- Дата публикации
В жакете и брюках: принцесса Уэльская выбрала сдержанный лук для нового появления на публике
Принцесса Уэльская посетила сегодня Службу детской травматологической терапии организации Family Action в Брэдфорде.
Кэтрин приехала на север Англии, чтобы подчеркнуть, как сообщество, природа и творчество могут помочь тем, кто борется с травмой, изоляцией и проблемами психического здоровья.
Она побеседовала с маленькими детьми во время визита в центр травматологической терапии «Lifeline» и узнала о том, как творческие методы терапии помогают детям оправиться от травм. Кэтрин мило общалась с публикой и показала юной девочке, как слушать море через ракушку.
Принцесса, одетая в коричневые брюки, черную водолазку и твидовый жакет Holland Cooper, выглядела достаточно сдержанно. У нее были распущены и уложены волнами волосы, в ушах серьги Cartier Trinity, а на лице легкий макияж. Также в этот раз Кэтрин надела все четыре свои кольца, каждое из которых имеют особенное значение для принцессы.
Во время своего визита она общалась с терапевтами и участвовала в сеансах творческой терапии — разговаривала с детьми о деревьях-коллажах и коробках желаний — чтобы понять, как игра может стать средством исцеления.
На прошлой неделе, напомним, Кейт демонстрировала образ в клетчатом пальто в Шотландии, а ее помощница скопировала образ принцессы, что попало в заголовки западной прессы.