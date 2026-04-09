- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 1 мин
Это уже не модно: Андре Тан назвал тренды, о которых надо забыть весной 2026 года
Дизайнер рассказал, какие тренды уходят в прошлое и чем их лучше заменить, чтобы оставаться стильной.
Сатиновые балетки — в этом году стиль Balletcore уже не актуален.
Гетры — аксессуар, который уже за бортом моды.
Сатиновые асимметричные топы с кружевом — вещь, которую надо отложить и не надевать в этом году.
Овальные очки — остаются в прошлом сезоне, поэтому о них стоит забыть навсегда.
Брюки-аладдины — они хоть еще окончательно не вышли из моды, но уже начинают терять актуальность также.