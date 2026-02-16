ТСН в социальных сетях

В объятиях и с поцелуями: Бруклин Бекхэм опубликовал романтичное фото с женой Николой

Бруклин Бекхєм опубликовал в Instagram трогательное послание для своей жены Николы Пельтц.

Ольга Кузьменко
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

На фоне напряженных отношений с родителями — Дэвидом и Викторией Бекхэм — их старший сын Бруклин, который живет в США вместе со своей женой Николой Пельтц, опубликовал романтическое фото, на котором он без рубашки страстно целует Николу и написал:

«С Днем святого Валентина, малышка x». Я самый счастливый человек на свете, потому что могу каждый год называть тебя своей Валентиной. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и я всегда буду защищать и любить тебя», — написал Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Напомним, в январе парень публично обвинил своих родителей в попытке разрушить их брак с Николой, унизить его и вызвать сильную тревогу, опубликовав несколько откровенных сторис в Instagram.

Тем временем Никола поделилась своим трогательным посланием, опубликовав ту же фотографию, но только в цвете, где они целуются, и выразила свою любовь к мужу.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

«Я люблю тебя с каждым днем ​​все больше!! Мне так повезло, что я могу называть тебя своей вечной валентинкой 🩷🎀🌸 Ты самый прекрасный человек, и я люблю проживать жизнь вместе с тобой», — написала она.

Напомним, Бруклин и Никола поженились в апреле 2022 года. А недавно стало известно, что пара хочет усыновить ребенка.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

