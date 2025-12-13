- Дата публикации
Наука и IT
- Наука и IT
Магнитная буря в шесть баллов: как метеозависимым пережить 13 декабря
Землю накрыла шестибалльная магнитная буря, которую на себе уже ощутили метеозависимые люди.
Сегодня, 13 декабря, Землю накрыла мощная магнитная буря, которая может вызвать дискомфорт у чувствительных к перемене погоды людей.
По прогнозам специалистов по космической погоде, геомагнитная активность в этот день достигнет уровня К-индекса 6, что считается сильной бурей красного уровня. Ее действие может влиять не только на самочувствие, но и на работу связи, спутниковых систем и навигации.
«Виновниками» нынешней магнитной бури стали несколько корональных взрывов массы, которые наблюдались при отходе от Солнца 8–9 декабря, которые повлияли на Землю на ближайшие несколько дней.
Что делать:
Соблюдайте режим сна и питания
Избегайте жирной, острой пищи, алкоголя и избыточного кофе
Пейте больше воды или травяных чаев
Играйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей
Умеренные физические нагрузки помогут снять напряжение
Уменьшите стресс и избегайте конфликтов
Держите под рукой лекарство, если у вас хронические заболевания
Контрастный душ утром и теплая ванна вечером улучшат самочувствие.
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.