ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря в шесть баллов: как метеозависимым пережить 13 декабря

Землю накрыла шестибалльная магнитная буря, которую на себе уже ощутили метеозависимые люди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитная буря влияет на самочувствие людей

Магнитная буря влияет на самочувствие людей / © Pixabay

Сегодня, 13 декабря, Землю накрыла мощная магнитная буря, которая может вызвать дискомфорт у чувствительных к перемене погоды людей.

По прогнозам специалистов по космической погоде, геомагнитная активность в этот день достигнет уровня К-индекса 6, что считается сильной бурей красного уровня. Ее действие может влиять не только на самочувствие, но и на работу связи, спутниковых систем и навигации.

«Виновниками» нынешней магнитной бури стали несколько корональных взрывов массы, которые наблюдались при отходе от Солнца 8–9 декабря, которые повлияли на Землю на ближайшие несколько дней.

Что делать:

  • Соблюдайте режим сна и питания

  • Избегайте жирной, острой пищи, алкоголя и избыточного кофе

  • Пейте больше воды или травяных чаев

  • Играйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей

  • Умеренные физические нагрузки помогут снять напряжение

  • Уменьшите стресс и избегайте конфликтов

  • Держите под рукой лекарство, если у вас хронические заболевания

  • Контрастный душ утром и теплая ванна вечером улучшат самочувствие.

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie