Магнітна буря у шість балів: як метеозалежним пережити 13 грудня

Магнітна буря впливає на самопочуття людей / © Pixabay

Сьогодні, 13 грудня, Землю накрила потужна магнітна буря, яка може викликати дискомфорт у чутливих до змін погоди людей.

За прогнозами фахівців із космічної погоди, геомагнітна активність цього дня досягне рівня К-індексу 6, що вважається сильною бурею червоного рівня. Її дія може впливати не лише на самопочуття, а й на роботу зв’язку, супутникових систем і навігації.

«Винуватцями» нинішньої магнітної бурі стали кілька корональних вибухів маси, що спостерігалися під час відходу від Сонця 8–9 грудня, які вплинули на Землю на найближчі кілька днів.

Що робити:

Дотримуйтесь режиму сну та харчування

Уникайте жирної, гострої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави

Пийте більше води або трав’яних чаїв

Гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте прямих сонячних променів

Помірні фізичні навантаження допоможуть зняти напругу

Зменшіть стрес та уникайте конфліктів

Тримайте під рукою ліки, якщо маєте хронічні захворювання

Контрастний душ вранці і тепла ванна ввечері поліпшать самопочуття

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.