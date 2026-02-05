Голубь / © pexels.com

В британском графстве Суррей обычный ремонт камина обернулся исторической загадкой. В 1982 году житель деревни Блетчингли Дэвид Мартин обнаружил в дымоходе скелет почтового голубя, к которому была прикреплена красная капсула с зашифрованным сообщением времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило издание Iflscience.

По данным исследователей, найденная птица, вероятно, была частью Национальной службы голубей — волонтерской организации, созданной в Великобритании во время войны. Она обеспечила армию более 250 тысячами почтовых голубей, которые использовались для передачи сообщений в ситуациях, когда радиосвязь была опасной или недоступной. Важность этих птиц признавали официально: 32 из более 60 медалей Дикина — высшей военной награды для животных — получили именно голуби.

Найденное в дымоходе сообщение состояло из групп букв и цифр, характерных для военных шифров того времени:

AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6

Как объясняют в Центре правительственной связи США (GCHQ), во время войны часто применяли кодовые книги и дополнительное шифрование, в частности одноразовой клавиатуры. Именно это делает расшифровку найденного текста практически невозможным без оригинальных материалов.

Куратор выставки «Голуби на войне» в Блетчли-Парк Колин Гилл отмечал, что алюминиевое кольцо на ноге птицы указывает на ее рождение в 1940 году. Красная капсула подтверждает, что голубь принадлежал союзникам, однако маршрут полета и содержание сообщения остаются неизвестными. Вероятно, птица летела из оккупированной нацистами Европы, но погибла, сев на дымоход.

В разные годы появлялись заявления о якобы расшифровке этого текста. В частности, в 2012 году канадский любитель-дешифровщик заявил, что сообщение описывает позиции немецких войск в Нормандии. Однако британские эксперты, в частности исторические советники Блетчли-Парка, эти утверждения отвергли, назвав их недостоверными.

В GCHQ отмечают: сообщение, вероятно, было зашифровано с использованием одноразового ключа. Без него и без оригинальных кодовых книг текст остается неразгаданным до сих пор — даже спустя десятилетия после случайной находки.

