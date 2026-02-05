Голуб / © pexels.com

Реклама

У британському графстві Суррей звичайний ремонт каміна обернувся історичною загадкою. У 1982 році мешканець села Блетчінглі Девід Мартін виявив у димоході скелет поштового голуба, до якого була прикріплена червона капсула з зашифрованим повідомленням часів Другої світової війни.

Про це повідомило видання Iflscience.

За даними дослідників, знайдений птах, імовірно, був частиною Національної служби голубів — волонтерської організації, створеної у Великій Британії під час війни. Вона забезпечила армію понад 250 тисячами поштових голубів, які використовувалися для передачі повідомлень у ситуаціях, коли радіозв’язок був небезпечним або недоступним. Важливість цих птахів визнавали офіційно: 32 з понад 60 медалей Дікіна — найвищої військової нагороди для тварин — отримали саме голуби.

Реклама

Знайдене в димоході повідомлення складалося з груп літер і цифр, характерних для військових шифрів того часу:

AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6

Як пояснюють у Центрі урядового зв’язку США (GCHQ), під час війни часто застосовували кодові книги та додаткове шифрування, зокрема одноразової клавіатури. Саме це робить розшифрування знайденого тексту практично неможливим без оригінальних матеріалів.

Куратор виставки «Голуби на війні» у Блетчлі-Парк Колін Гілл зазначав, що алюмінієве кільце на нозі птаха вказує на його народження у 1940 році. Червона капсула підтверджує, що голуб належав союзникам, однак маршрут польоту та зміст повідомлення залишаються невідомими. Імовірно, птах летів з окупованої нацистами Європи, але загинув, сівши на димар.

Реклама

У різні роки з’являлися заяви про нібито розшифрування цього тексту. Зокрема, у 2012 році канадський аматор-дешифрувальник заявив, що повідомлення описує позиції німецьких військ у Нормандії. Проте британські експерти, зокрема історичні радники Блетчлі-Парку, ці твердження відкинули, назвавши їх недостовірними.

У GCHQ наголошують: повідомлення, ймовірно, було зашифроване з використанням одноразового ключа. Без нього та без оригінальних кодових книг текст залишається нерозгаданим і досі — навіть через десятиліття після випадкової знахідки.

Нагадаємо, в Туреччині випадковий ремонт будинку призвів до одного з найгучніших археологічних відкриттів ХХ століття. У 1963 році мешканець регіону Каппадокія, намагаючись з’ясувати, куди зникають його кури, проламав тріщину в стіні — і натрапив на вхід до давнього підземного міста Дерінкую.