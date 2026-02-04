Город под землей, существовавший сотни лет: что скрывает шахта Велички (фото)

Часовня в соляной шахте. Фото: C messier/CC BY-SA 4.0

Под южной Польшей веками существовало соляное подземелье, которое со временем превратилось во впечатляющий туристический комплекс. Бывшая промышленная шахта в Величке скрывает более 245 километров тоннелей и хранит историю добычи соли, которая началась здесь еще в неолите.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Величка имеет древние соляные корни. Миллионы лет назад территорию возле Карпат затопило море, и после его высыхания в породах остались массивные залежи соли. Первые следы ее добычи археологи нашли неподалеку от города — это неолитические орудия, которыми люди вываривали рассол из природных источников, получая соль для пищевых нужд и консервации.

В XI-XII веках соленые источники постепенно исчезли, что заставило местных жителей переходить к бурению скважин, а впоследствии — к масштабным шахтным работам. С XIII века на месте действовала одна из старейших соляных шахт Европы, где добыча продолжалась вплоть до 1996 года. На тот момент комплекс уже имел статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и официального исторического памятника Польши.

Сегодня соляная шахта превращена в туристическое пространство с часовнями, музеями и многочисленными скульптурами, вырезанными прямо из соляных стен. Подземные коридоры охватывают девять уровней и спускаются на глубину до 327 метров.

Одним из самых известных объектов является часовня Святой Кинги — подземный храм на глубине более 100 метров, созданный руками шахтеров. В ней расположены соляные барельефы, люстра и статуя Иоанна Павла II, а также точная копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. В разные периоды шахту посещали известные деятели Европы, среди которых Иоганн Вольфганг фон Гете, Александр фон Гумбольдт и Николай Коперник.

Сегодня каждый желающий может спуститься в подземные галереи за билет ориентировочно 143 злотых (около 40 долларов США) и увидеть собственными глазами одно из самых известных соляных подземелий мира.

