Город под землей, существовавший сотни лет: что скрывает шахта Велички (фото)
Бывший соляной промышленный центр под Краковом превратился в уникальный подземный мир. Шахта Велички поражает масштабами, историей и соляными часовнями.
Под южной Польшей веками существовало соляное подземелье, которое со временем превратилось во впечатляющий туристический комплекс. Бывшая промышленная шахта в Величке скрывает более 245 километров тоннелей и хранит историю добычи соли, которая началась здесь еще в неолите.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Величка имеет древние соляные корни. Миллионы лет назад территорию возле Карпат затопило море, и после его высыхания в породах остались массивные залежи соли. Первые следы ее добычи археологи нашли неподалеку от города — это неолитические орудия, которыми люди вываривали рассол из природных источников, получая соль для пищевых нужд и консервации.
В XI-XII веках соленые источники постепенно исчезли, что заставило местных жителей переходить к бурению скважин, а впоследствии — к масштабным шахтным работам. С XIII века на месте действовала одна из старейших соляных шахт Европы, где добыча продолжалась вплоть до 1996 года. На тот момент комплекс уже имел статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и официального исторического памятника Польши.
Сегодня соляная шахта превращена в туристическое пространство с часовнями, музеями и многочисленными скульптурами, вырезанными прямо из соляных стен. Подземные коридоры охватывают девять уровней и спускаются на глубину до 327 метров.
Одним из самых известных объектов является часовня Святой Кинги — подземный храм на глубине более 100 метров, созданный руками шахтеров. В ней расположены соляные барельефы, люстра и статуя Иоанна Павла II, а также точная копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. В разные периоды шахту посещали известные деятели Европы, среди которых Иоганн Вольфганг фон Гете, Александр фон Гумбольдт и Николай Коперник.
Сегодня каждый желающий может спуститься в подземные галереи за билет ориентировочно 143 злотых (около 40 долларов США) и увидеть собственными глазами одно из самых известных соляных подземелий мира.
