Эксперт по хранению продуктов Джошуа Хьюстон отмечает, что холод создает неблагоприятные условия для вашего любимого десерта.

Он выделяет два главных аргумента против хранения шоколада в холодильнике:

шоколад легко впитывает запахи других продуктов;

холод ухудшает вкус, делая его менее насыщенным и приятным.

Кроме того, низкие температуры могут вызвать появление белого налета на шоколаде, известного как “сахарное поседение”.

Как правильно хранить шоколад

Лучшим местом для хранения являются сухие кухонные шкафы. Эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил:

температура хранения шоколада должна быть в пределах 12-18 градусов ;

избегать прямых солнечных лучей , обесцвечивающих шоколад и ухудшающих его качество;

открытый шоколад следует хранить в герметичных контейнерах или завернутым в фольгу, чтобы минимизировать контакт с воздухом и влажностью.

Итак, оптимальным вариантом для сохранения свежести, аромата и насыщенного вкуса шоколада является сухое и умеренно теплое место дома.