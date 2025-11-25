Макс Чмерковский на редком фото показался сразу с тремя сыновьями от жены-американки

Макс Чмерковский с женой / © instagram.com/maksimc

Украинский хореограф Макс Чмерковский впервые за долгое время показал сразу трех сыновей от жены, американской танцовщицы Петы Маргатройд.

Семейным снимком знаменитость поделился в Instagram. На фото улыбающийся танцор держал двух младших мальчиков - 2-летнего Рио и годовалого Милана - на руках. Тем временем 8-летний Шай стоял рядом с отцом и братьями. Все они позировали в пижамах. На кадрах можно разглядеть, как дети Макса Чмерковского уже заметно подросли и изменились.

Также хореограф поделился, что сыновья и жена, которой на фотографии не хватает, самые важные люди в его жизни. Кроме того, танцор отметил, что эта Неделя благодарности для него является особенной, поскольку он проводит ее с семьей.

Макс Чмерковский с сыновьями / © instagram.com/maksimc

"Папа дома. Дети плюс Пета Маргатройд - и ничего другое не имеет значения. Самая благодарная Неделя благодарения, частью которой я когда-либо был", - отметил танцор.

