Нестандартный способ утеплить дом: почему эксперты советуют клеить пленку на окна

Специалисты советуют недорого подготовить дома к зимним холодам и предлагают нестандартное решение — наклеить на окна обычную пищевую пленку. Такой метод помогает уменьшить потери тепла и сократить расходы на электроэнергию в период холодной и влажной погоды.

Об этом сообщило издание Express.

Прозрачная пленка, которую обычно используют для продуктов, может работать как бюджетное «второе остекление». Специалисты объясняют: тонкий слой пленки создает воздушную прослойку, которая удерживает тепло в комнате. Даже простая пищевая пленка может временно заменить оконную изоляцию, если наклеить ее плотно и герметично.

В профильных компаниях подтверждают эффективность такого метода, отмечая, что пленка уменьшает сквозняки и особенно помогает в помещениях со старыми однослойными окнами. По оценкам специалистов, через окна может теряться около 20% тепла, поэтому даже небольшие изменения в утеплении влияют на размер счетов.

Эксперты признают, что наилучший результат дает переход на тройное остекление, однако такая модернизация доступна не каждому. Поэтому тем, кто ищет бюджетные варианты, советуют обратить внимание на альтернативы — уплотнители, плотные шторы, жалюзи или специальную термоизоляционную пленку.

Такие комплекты обычно содержат прозрачную термоусадочную пленку и двусторонний скотч. После наклеивания поверхность прогревают феном, и она образует герметичный барьер, помогающий удержать тепло внутри. По оценкам производителей, качественная пленка способна отражать до 30% тепла обратно в помещение.

Специалисты подытоживают: для тех, кто ищет быстрый и доступный способ сохранить дома тепло, пищевая или специальная оконная пленка может стать действенным временным решением на зимний период.

