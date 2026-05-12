Стоматолог объяснил, почему после еды следует ходить пешком: дело не только в весе

Прогулка / © Credits

Реклама

Американский стоматолог Марк Бургенне призвал не сидеть сразу после еды и назвал простую привычку, которая может оказывать положительное влияние не только на фигуру, но и на сон, уровень сахара в крови и даже здоровье десен.

Об этом врач рассказал в своем блоге Ask the Dentist.

По словам специалиста, короткая прогулка после еды помогает организму лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Реклама

«После еды уровень сахара в крови повышается — это нормально. Проблема в том, что многие после этого просто садятся на диван», — пояснил стоматолог.

Он отметил, что движение в первые 30 минут после еды помогает мышцам активнее поглощать глюкозу без дополнительной нагрузки на инсулин.

«Мышцы работают как губка — они извлекают глюкозу из крови. Даже 10–15 минут ходьбы могут снизить скачок сахара почти на 30%», — утверждает Бургенне.

Врач отмечает, что постоянно повышенный уровень сахара может создавать благоприятные условия для бактерий, вызывающих заболевание десен. Такие бактерии также связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых проблем, когнитивных нарушений и преждевременной потерей зубов.

Реклама

Вечерняя прогулка: как влияет на организм и чем полезна

Кроме того, прогулки после ужина могут положительно влиять на качество сна.

По словам стоматолога, высокий уровень сахара в вечернее время способен нарушать глубокие фазы сна, во время которых организм восстанавливается.

Выводы лечащего врача подтверждают и научные исследования. Метаанализ, опубликованный в журнале Sports Medicine, показал, что даже короткая ходьба после еды помогает лучше контролировать уровень глюкозы по сравнению с полным отсутствием движения.

Другое исследование показало, что 10-минутная прогулка после каждого приема пищи может быть более эффективной для контроля сахара, чем одна длинная 30-минутная прогулка в другое время суток.

Реклама

В соцсетях совет быстро стал популярным. Многие пользователи отметили, что после регулярных вечерних прогулок у них улучшился сон и самочувствие.

Новости партнеров