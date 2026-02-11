Будут ли выборы и референдум в мае: в Раде и Минобороны отреагировали на статью FT

Выборы в Украине во время войны

Реклама

Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк и советник министра обороны Сергей Стерненко прокомментировали резонансную статью издания Financial Times о том, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению с Россией после настаивания США на проведении голосований до 15 мая.

Об этом Железняк и Стерненко написали в своих телеграм-каналах.

Железняк о выборах и референдуме

Народный депутат прокомментировал публикацию Financial Times, заявив, что скептически относится к озвученным в ней прогнозам.

Реклама

«Я прочитал оригинал статьи в the Financial Times. Сразу напишу свое мнение — я абсолютно не верю в прогноз по дате и, более того, очевидно, что то большинство источников — это украинцы. В том числе, кто-то из власти, специально забросил пару месседжей», — говорится в заметке Железняка.

По его словам, речь шла не о проведении выборов, а якобы о дедлайне 15 мая для достижения договоренностей в переговорах со стороны США. И эта тема, как он утверждает, поднималась только один раз — накануне на Согласительном совете.

Железняк также высказал предположение, что источником информации для FT мог быть представитель руководства фракции «Слуга народа».

«Мы, конечно, не будем называть этот источник из руководства крупнейшей фракции, но… скажем так, иногда недоброжелательно его называют генератором случайных фраз и цифр, особенно когда все остальные фракции рядом», — отметил нардеп.

Реклама

В то же время он отметил, что даже если говорить о возможном дедлайне со стороны США по достижению мирных договоренностей, пока шансы на их реализацию остаются невысокими.

«Ну и напомню, что midterm elections (промежуточные выборы в Конгресс — ред.) в Штатах аж 03 ноября. И мои собеседники наличие прям жесткого дедлайна на весну — лето со стороны США не подтверждали ни разу», — указал Железняк.

Он также отметил, что для республиканцев, как и для любых политиков, естественно стремиться подойти к выборам с максимальным количеством достижений, в том числе и в вопросе мирного урегулирования. В то же время с приближением выборов их внимание все больше будет смещаться на внутреннюю политику. По мнению народного избранника, тема Украины вряд ли станет ключевой частью избирательной кампании как для демократов, так и для республиканцев, что, возможно, даже не является негативным фактором для Киева.

«Короче, набор домыслов написали FT. Но проверим через 2 недели», — резюмировал в заметке Железняк.

Реклама

Стерненко о выборах и референдуме

Отдельно ситуацию прокомментировал и Стерненко, опровергнув информацию о возможном объявлении выборов и референдума 24 февраля.

«Западные медиа пишут, что 24 февраля президент Украины Зеленский якобы объявит о проведении выборов и референдума. Это не соответствует действительности. Проведение избирательного процесса невозможно без устойчивого и длительного прекращения боевых действий. А наш враг на это не пойдет и не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению огня. А вот что реалистично — война, к сожалению, будет продолжаться. Потому что россияне хотят войны», — написал советник министра обороны.

Статья Financial Times о выборах и референдуме

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Украина готовится к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению с Россией до 15 мая из-за требования администрации президента США Дональда Трампа, которая угрожает прекращением гарантий безопасности. По данным журналистов, Белый дом давит на Киев для завершения войны до лета. Зеленский, который ранее отрицал возможность голосования во время военного положения, вероятно, объявит о подготовке к выборам 24 февраля.