США сократили военную помощь Украине на 99%: кто теперь компенсирует потери - Die Welt

США сократили военную помощь Украине

Реклама

Новые данные обновленного Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (IfW) показывают резкое сокращение военной помощи США в Украине в 2025 году.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

По данным отчета, поддержка Соединенных Штатов снизилась почти на 99% по сравнению с 2024 годом - с 46,39 млрд евро до 0,48 млрд евро.

Реклама

В отчете IfW отмечается, что из-за этого Европе пришлось в значительной степени компенсировать сокращение американской помощи. В 2025 году военная поддержка со стороны Европейского Союза и стран-членов выросла примерно на 67% по сравнению с предыдущим периодом – до 28,48 млрд евро.

Кто стал ключевыми европейскими донорами

По данным IfW, крупнейшими европейскими поставщиками военной помощи Украины в 2025 году были:

Германия - 9,01 млрд евро

Великобритания - 5,44 млрд евро

Швеция - 3,71 млрд евро

Норвегия - 3,63 млрд евро

Дания - 2,61 млрд евро

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что Соединенные Штаты не планируют прекращать поставки оружия Украине и продолжат ее передавать через механизмы Североатлантического альянса, в частности, при участии союзников с НАТО.

Напомним, что в Украине впервые был зафиксирован "таинственный" американский комплекс DASH. Эта мобильная система, вероятно, модификация зенитного комплекса Tempest будет оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire. Она предназначена для выявления, идентификации и нейтрализации малых дронов в динамических условиях боя, что может существенно усилить тактическую ПВО.

Реклама

Также сообщалось, что США согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники, уже находящейся на вооружении украинских сил.