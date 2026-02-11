- Дата публикации
США сократили военную помощь Украине на 99%: кто теперь компенсирует потери - Die Welt
За 2025 год США снизили поддержку Украины с 46,39 млрд евро до 0,48 млрд евро, тогда как ЕС увеличил помощь до 28,48 млрд евро. Самыми большими европейскими донорами стали Германия, Великобритания и Швеция.
Новые данные обновленного Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (IfW) показывают резкое сокращение военной помощи США в Украине в 2025 году.
Об этом пишет немецкое издание Welt.
По данным отчета, поддержка Соединенных Штатов снизилась почти на 99% по сравнению с 2024 годом - с 46,39 млрд евро до 0,48 млрд евро.
В отчете IfW отмечается, что из-за этого Европе пришлось в значительной степени компенсировать сокращение американской помощи. В 2025 году военная поддержка со стороны Европейского Союза и стран-членов выросла примерно на 67% по сравнению с предыдущим периодом – до 28,48 млрд евро.
Кто стал ключевыми европейскими донорами
По данным IfW, крупнейшими европейскими поставщиками военной помощи Украины в 2025 году были:
Германия - 9,01 млрд евро
Великобритания - 5,44 млрд евро
Швеция - 3,71 млрд евро
Норвегия - 3,63 млрд евро
Дания - 2,61 млрд евро
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что Соединенные Штаты не планируют прекращать поставки оружия Украине и продолжат ее передавать через механизмы Североатлантического альянса, в частности, при участии союзников с НАТО.
Напомним, что в Украине впервые был зафиксирован "таинственный" американский комплекс DASH. Эта мобильная система, вероятно, модификация зенитного комплекса Tempest будет оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire. Она предназначена для выявления, идентификации и нейтрализации малых дронов в динамических условиях боя, что может существенно усилить тактическую ПВО.
Также сообщалось, что США согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники, уже находящейся на вооружении украинских сил.