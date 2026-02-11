Россия готовит "клещи" вокруг украинских сил на юге: эксперт назвал цели весеннего наступления

Российская армия / © Associated Press

Реклама

Россия взимает войска и готовится активизировать наступательные действия весной на нескольких направлениях. Одна из ключевых задач окупантов — попытка полуокружения украинской группировки на Запорожском направлении в районе Орехового.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.

По его словам, весенняя кампания РФ преследует две стратегические цели. Первая – попытка полной оккупации Донецкой и Луганской областей с концентрацией ударов по агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Вторая – формирование "клещей" вокруг украинских Сил обороны на юге.

Реклама

"Они накапливают соответствующие ресурсы, и логично, что эти ресурсы захватчики будут направлять для реализации двух своих важных задач. Первое – полная оккупация Донетчины и Луганщины с акцентом на городскую агломерацию Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Второе – формирование клещей, полуокружение вокруг группировки Сил обороны в районе Орехового”, — объяснил Селезнев.

Эксперт отмечает, что на карте боевых действий уже заметны попытки реализации этого замысла. Российские войска давят по нескольким направлениям, пытаясь создать фланговую угрозу.

"Если открыть карту DeepState, то видно, что противник атакует к западу от Степногорска - это трасса на Запорожье, формируя левый край клещей, а также активизировался в районе Гуляйполя. Сейчас активность сместилась несколько севернее, где ВСУ проводят контрдействия в районе Терноватого. Но это пока тактические эпизоды", - сказал он.

По оценке Селезнева, активная фаза весеннего наступления РФ может начаться в конце апреля - начале мая, когда стабилизируется почва после весеннего бездорожья.

Реклама

"Противник имеет ресурсы, и, скорее всего, задействует их в полном объеме, когда стабилизируются дороги и поля. Речь идет о концентрации сил и средств именно на отдельных участках фронта, в частности, на Запорожском направлении", - подытожил эксперт.

Ранее иностранные медиа сообщали, что Россия предположительно готовится к новой наступательной операции на юге Украины. В то же время эксперты подчеркивают, что пока Кремль имитирует готовность к диалогу, российская армия взимает силы для ударов по ключевым направлениям от Донбасса до Запорожья.

В свою очередь о возможном наступлении россиян весной предупреждает и военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. По его мнению, стратегическая цель Кремля не изменилась, и весенняя кампания снова будет сосредоточена вокруг Донбасса.

А по словам эксперта Владислава Селезнева, под угрозой могут оказаться граничащие с РФ регионы или расположенные вблизи линии фронта. Россияне планируют создание так называемой санитарной зоны путем захвата Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей.