Сколько будут стоить выборы в Украине: в Раде подсчитали

Выбры в Украине / © УНИАН

Реклама

Украине проведение выборов будет стоить около 6 млрд. грн. И большая часть этих расходов приходится на оплату труда членов избирательных комиссий.

Глава фракции «Слуга народа» и первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко озвучил такую предварительную стоимость в интервью азербайджанскому агентству Report.

«Около 90% расходов составляет заработная плата членов комиссий. С 2019 года средняя зарплата и прожиточный минимум выросли, некоторые показатели даже вдвое. Если раньше выборы стоили 2,5-3 млрд грн, сейчас эти расходы могут достигать 6 млрд грн», — отметил Корниенко.

Реклама

По его словам, отдельно учитываются компенсации членам комиссий за границей, что прибавляет дополнительные расходы. Первый вицеспикер добавил, что международные партнеры Украины осознают необходимость финансирования выборов и переговоры с ними ведет Киев.

Выборы в Украине — последние новости

Напомним, 18 декабря 2025 года президент Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов по запросу США.

Позже в Раде рассказали, какие форматы голосования не поддерживают. В частности, первые послевоенные выборы президента в Украине не планируют совмещать с референдумом, а голосование онлайн или почтой пока не рассматривается как реалистический вариант.

Ранее ТСН.ua рассказал, когда будут выбирать президента Украины и какие вопросы могут быть вынесены на референдум.