Зеленский может объявить о выборах и референдуме по требованию США: FT назвало дату

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина начала готовиться к проведению президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала организовать голосование до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить Киев гарантий безопасности.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают собеседники издания, такие шаги происходят на фоне усиленного давления со стороны Белого дома с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией уже этой весной.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля заявил журналистам, что США выступают за прекращение войны до начала лета.

Проведение выборов может стать резким политическим поворотом для Зеленского, который ранее неоднократно подчеркивал, что организация избирательного процесса невозможна во время действия военного положения, в условиях массового внутреннего перемещения граждан и оккупации около 20% территории страны.

По информации источников FT, глава государства планирует объявить о подготовке к президентским выборам и референдуму 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

США нацелены на мирное соглашение по Украине в марте

Заметим, 6 февраля Reuters информировало, что представители США и Украины во время переговоров обсуждали возможность заключения мирной договоренности между Киевом и Москвой уже в марте. Впрочем, как сообщили трое информированных собеседников, реализация такого плана маловероятна из-за отсутствия компромисса по ключевому вопросу — территориальному.

Согласно варианту, который сейчас рассматривается сторонами, будущее соглашение планируют вынести на всенародный референдум в Украине, который может состояться одновременно с общенациональными выборами. Об этом рассказали пятеро источников.

По данным трех собеседников, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время встреч в Абу-Даби и Майами сигнализировали украинской стороне о целесообразности скорейшего проведения голосования.

Два источника также указали, что, учитывая приближение ноябрьских выборов в Конгресс США, Трамп, вероятно, сконцентрируется на внутриполитической повестке дня. Соответственно, у высшего американского руководства будет меньше времени и политического ресурса для завершения мирных переговоров.

Возможные выборы и референдум в мае

По словам двух источников Reuters, стороны обсуждали вариант проведения выборов и референдума уже в мае. В то же время несколько участников переговорного процесса назвали предложенные США сроки слишком оптимистичными.

Украинские избирательные органы оценивают, что при нынешних условиях подготовка выборов продлится примерно шесть месяцев.

«Американцы спешат», — отметил один из источников, добавив, что теоретически голосование можно подготовить менее чем за полгода, но это все равно потребует значительного времени.

Для организации такого процесса придется внести изменения в законодательство, ведь во время военного положения проведение выборов запрещено. Кроме этого, кампания потребует значительных финансовых ресурсов.

Один из собеседников отметил, что Киев выступает за прекращение огня на весь период избирательной кампании для обеспечения прозрачности референдума, учитывая предыдущие случаи нарушения Россией договоренностей о перемирии.

«Позиция Киева заключается в том, что никаких договоренностей не может быть до момента предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США и партнеров», — отметил источник.

В Белом доме от комментариев воздержались. Офис президента Украины и российское посольство в Вашингтоне оперативно не предоставили ответы на запросы медиа.

Зеленский убежден в своей победе

Один из украинских чиновников сообщил, что Зеленский допускает возможность проведения выборов в относительно близкой перспективе — это требование неоднократно звучало со стороны США после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

По словам собеседника, несмотря на определенное снижение поддержки с 2022 года, уровень доверия к Зеленскому превышает 50%, и он убежден в собственной победе.

Напомним, 7 февраля нардеп Федор Вениславский назвал проведение выборов в мае 2026 года «крайне малореалистичным». Основная причина — отсутствие закона: рабочая группа еще дискутирует, документ вряд ли попадет в Раду в феврале, а его принятие возможно не раньше марта. Даже при условии подписания, два месяца на техническую организацию ввиду безопасности — это невозможно.

К слову, большинство украинцев (64%) поддерживают проведение президентских выборов вскоре после перемирия как демократический шаг, свидетельствует опрос КМИС.