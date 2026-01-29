Еще одна страна отказалась участвовать в Совете мира Трампа: в чем причина

новая Зеландия официально опрокинула предложение Трампа

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон в пятницу, 30 января (по местному времени), официально объявил о решении правительства не принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении во вновь Совет мира.

Как сообщает Reuters, глава новозеландского правительства объяснил отказ тем, что страна не готова присоединиться к организации "в ее нынешнем формате".

Дипломатический отказ: аргументы Веллингтона

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в своем сообщении в соцсети X детализировал позицию государства.

По его словам, Новая Зеландия не видит смысла своего участия по двум причинам:

Региональный фактор: Основное внимание Совета сейчас сосредоточено на ситуации в Газе. Питерс отметил, что страны этого региона уже вносят значительный вклад, и Новая Зеландия "не прибавит к этому значительной прибавочной ценности". Фактор ООН: Как один из основателей Организации Объединенных Наций, Веллингтон настаивает на приоритете международного права.

«Важно, чтобы работа Совета была дополняющей и согласовывалась с Уставом ООН. Это новый орган, и нам нужна ясность в этом, а также в других вопросах, связанных с его сферой деятельности, сейчас и в будущем», — подытожил Питерс.

Раскол между Западом и Востоком

Трамп запустил Совет мира на прошлой неделе, сначала позиционируя его как инструмент для цементирования перемирия в Газе, но с планами расширить влияние на другие глобальные конфликты.

Инициативу уже поддержали крупные игроки Глобального Юга и Ближнего Востока: Турция, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Индонезия. В то же время традиционные западные союзники США пока демонстрируют осторожность, опасаясь, что новая структура может взорвать существующие международные институты.

Напомним, Трамп официально пригласил Украину присоединиться к Совету мира. Но президент Зеленский не спешит соглашаться, ведь среди приглашенных есть Россия, Белоруссия и другие государства, поддержавшие войну РФ против Украины.