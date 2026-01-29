Ще одна країна відмовилась брати участь у Раді миру Трампа: в чому причина

нова Зеландія офіційно віххилила пропозицію Трампа

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон у п’ятницю, 30 січня (за місцевим часом), офіційно оголосив про рішення уряду не приймати пропозицію президента США Дональда Трампа щодо вступу до новоствореної Ради миру.

Як повідомляє Reuters, очільник новозеландського уряду пояснив відмову тим, що країна не готова приєднатися до організації «в її нинішньому форматі».

Дипломатична відмова: аргументи Веллінгтона

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс у своєму дописі в соцмережі X деталізував позицію держави.

За його словами, Нова Зеландія не бачить сенсу своєї участі з двох причин:

Регіональний фактор: Основна увага Ради зараз зосереджена на ситуації у Газі. Пітерс зазначив, що країни цього регіону вже роблять значний внесок, і Нова Зеландія «не додасть до цього значної додаткової цінності». Фактор ООН: Як один із засновників Організації Об’єднаних Націй, Веллінгтон наполягає на пріоритеті міжнародного права.

«Важливо, щоб робота Ради була доповнювальною та узгоджувалася зі Статутом ООН. Це новий орган, і нам потрібна ясність щодо цього, а також щодо інших питань, пов’язаних із його сферою діяльності, зараз і в майбутньому», — підсумував Пітерс.

Розкол між Заходом і Сходом

Трамп запустив Раду миру минулого тижня, спочатку позиціонуючи її як інструмент для цементування перемир’я в Газі, але з планами розширити вплив на інші глобальні конфлікти.

Ініціативу вже підтримали потужні гравці Глобального Півдня та Близького Сходу: Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія, Катар та Індонезія. Натомість традиційні західні союзники США поки що демонструють обережність, побоюючись, що нова структура може підірвати існуючі міжнародні інституції.

Мільярд за вхід та право вето: що приховує статут Ради миру

Експерти називають структуру нової організації «корпоративною монархією», де демократичні процедури зведені до мінімуму. Згідно зі статутом Ради миру, який просуває команда Трампа, умови участі є безпрецедентно жорсткими.

Трамп — головний арбітр

Дональд Трамп прописаний у документах як перший голова виконавчого комітету. Найголовніше — він володіє одноосібним правом вето. Це означає, що жодне рішення Ради миру не може бути ухвалене без особистої згоди президента США, навіть якщо за нього проголосують усі інші країни-учасниці.

Членський внесок — $1 мільярд

Як зазначають аналітики Фонду Карнеґі за міжнародний мир, вхідний квиток до «клубу» має конкретну ціну. Країни-учасниці зобов’язані внести 1 мільярд доларів у спеціальний фонд відновлення (який, імовірно, контролюватиметься Вашингтоном).

Саме ця комерціалізація дипломатії найбільше обурює західних партнерів.

«Додатковий внесок у мільярд доларів створює враження, що це несерйозно. Якщо ви приєднуєтеся до Ради миру, ви фактично купуєте лояльність до бачення Трампа», — наголошує аналітик Фонду Аарон Девід Міллер.

Нагадаємо, Трамп офіційно запросив Україну приєднатися до Ради миру. Але президент Зеленський не поспішає погоджуватися, адже серед запрошених є Росія, Білорусь та інші держави, які підтримали війну РФ проти України.