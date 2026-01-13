Реклама

Гренландию, Венесуэлу и Украину объединяет один человек — Дональд Трамп и его ложь.

Такую резкую критическую статью в адрес американского президента написал обозреватель по международной политике Guardian Саймон Тисдолл.

Согласно расчетам, опубликованным в 2021 году газетой Washington Post, Трамп сделал 30 573 «ложных или обманчивых» заявления в течение своего первого срока. Это примерно 21 ложь в день, подсчитал аналитик и подчеркнул, что Трамп продолжает обманывать американцев и весь мир.

Особенно это заметно, когда речь идет о трех современных неразрешенных международных кризисах — гонке за ресурсы Гренландии, Венесуэле и войне в Украине.

«На прошлой неделе Трамп заявил, что единственным ограничением его власти является его „собственная мораль и собственный разум“. Это многое объясняет. Его представление о правильном и неправильном вполне субъективно. Он сам себе нравственный и юридический советник, сам себе священник и исповедник. Трамп лжет себе, как и всем остальным. И вред, который возникает в результате, губителен. Это стоит жизней, вредит демократии и разрушает доверие между народами», — пишет Саймон Тисдолл.

По его мнению, избиратели США, иностранные лидеры привыкли к хронической лжи Трампа. Но цена за попустительство ей, за то, что они не разоблачают ее, за то, что они не занимают позиции, растет в геометрической прогрессии, поскольку его поведение становится все более диктаторским и непредсказуемым.

Гренландия

Трамп, например, ошибочно утверждает, что китайские и российские военные корабли «повсюду» в Гренландии, что требует захвата ее со стороны США.

«Эй! Какие корабли? — спрашивает министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен… имеющий непосредственные знания об этом самоуправляющемся острове», — отмечает обозреватель.

На самом деле Дания тратит миллиарды на Гренландию, поэтому выглядит, что Трамп хочет захватить ее минеральные богатства, чтобы сделать Америку «еще более величественной».

Опросы показывают, что сами гренландцы выступают против аннексии или продажи страны Трампу. Они предпочитают независимость.

Венесуэла

«Настоящий поток лжи предшествовал государственному перевороту в Венесуэле в минувшие выходные. Трамп бездоказательно утверждал, что лидер страны Николас Мадуро был боссом „наркотеррористического“ картеля. Его администрация убила более 100 человек на лодках в Карибском море и Тихом океане по необоснованному подозрению в контрабанде наркотиков. Он ложно объявил США в состоянии войны, незаконно узурпировав конституционные полномочия Конгресса», — возмущается Саймон Тисдолл.

По мнению эксперта, главной целью переворота в Венесуэле является не восстановление демократии. Цель — нефть. Трамп беззастенчиво и безжалостно грабит страну, одновременно угрожая Мексике, Кубе и Колумбии, считает аналитик.

Трамп говорит, что планирует управлять Венесуэлой бессрочно. Это еще одна спорная ситуация. С вооруженными силами и ополчением, остающимся при власти репрессивным режимом Мадуро и с ободренной демократической оппозицией, стремящейся захватить власть, страна катится к противостоянию. Лишь более глубокое, длительное военное вмешательство США, с которым играется Трамп, может остановить сползание в хаос. Он рискует создать балканскую трясину в Латинской Америке.

Украина

Эксперт отмечает, что «неспособность Трампа отличить добро от зла, отличить правду от лжи наносит огромный ущерб в Украине».

Трамп соврал, настаивая, что может легко завершить войну с Россией за 24 часа. Потерпев неудачу, он неоднократно обещал быть жестким с Владимиром Путиным. Снова и снова этот улыбающийся злодей — еще один ярый лжец Путин — умело подхалимничал ему, а затем возобновлял бомбардировки. Снова и снова Трамп слабо отступает, обычно обвиняя Владимира Зеленского.

Сегодняшние одновременные кризисы — в Гренландии, Венесуэле и Украине — имеют другие общие факторы, кроме нечестности Трампа. Во всех трех случаях слабость и разногласия европейских лидеров и ЕС как институции были тревожно разоблачены. Тисдолл призывает Европу наконец-то признать, что нельзя доверять Трампу или полагаться на него. В этом сложном геополитическом контексте Brexit больше не выглядит просто глупой ошибкой — он выглядит почти самоубийственным, считает эксперт.

«Неуважение к международному праву, игнорирование суверенных прав и территориальной независимости, а также постоянная замена поддерживаемого ООН порядка, основанного на правилах, неоимперскими сферами влияния очевидны во всех трех странах. Равно как и неспособность защитить демократические права простых людей. США самоуверенно и незаконно исключили выборы в Венесуэле. Россия пытается убить демократию в Украине. Гренландцы говорят, что они должны решать свое будущее. Но кто их слушает?» — подытожил Саймон Тисдолл.

Ранее в СМИ сообщили, что якобы Дональд Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию.