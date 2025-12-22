Готов ли Путин к миру: в Германии дали четкий ответ

Борис Писториус / © Associated Press

Пока нет никаких сигналов из Кремля о готовности российского диктатора остановить боевые действия.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью изданию Zeit.

Отсутствие воли к миру в Москве

Добавляет, несмотря на активные дипломатические шаги со стороны США, европейских партнеров и Украины, Россия продолжает игнорировать призывы к прекращению огня. Борис Писториус подчеркнул, что завершение войны зависит исключительно от решения одного человека.

«Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, из Москвы нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны. Тем не менее, переговоры в Берлине были важны», — отметил министр.

Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что недавние встречи в Берлине подтвердили субъектность Европы в обсуждении будущего Украины. Основными достижениями переговоров он назвал согласование общих позиций между европейскими партнерами, США и Киевом и подтверждение права голоса Европы в формировании архитектуры безопасности.

Гарантии безопасности и многонациональные силы

Что касается возможного развертывания «многонациональных сил под руководством Европы», Писториус назвал этот вопрос пока гипотетическим, но подтвердил принципиальную готовность европейских стран к такому участию. Как подчеркнул политик, это также ясно дает понять: теперь очередь США, которая должна будет внести значительный вклад в гарантии безопасности.

В настоящее время Германия и союзники продолжают работу над координацией усилий, чтобы принудить Кремль к реальным переговорам, хотя ключ от мира, по словам Писториуса, остается в руках Путина.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан считает, что завершение российско-украинской войны в ближайшей перспективе маловероятно несмотря на активные дипломатические инициативы Белого дома.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что переговорщики близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной больше, чем когда-либо раньше.