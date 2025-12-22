- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
Готов ли Путин к миру: в Германии дали четкий ответ
Путин не проявляет интереса к прекращению войны, несмотря на усилия Запада и Украины.
Пока нет никаких сигналов из Кремля о готовности российского диктатора остановить боевые действия.
Об этом министр обороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью изданию Zeit.
Отсутствие воли к миру в Москве
Добавляет, несмотря на активные дипломатические шаги со стороны США, европейских партнеров и Украины, Россия продолжает игнорировать призывы к прекращению огня. Борис Писториус подчеркнул, что завершение войны зависит исключительно от решения одного человека.
«Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, из Москвы нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны. Тем не менее, переговоры в Берлине были важны», — отметил министр.
Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что недавние встречи в Берлине подтвердили субъектность Европы в обсуждении будущего Украины. Основными достижениями переговоров он назвал согласование общих позиций между европейскими партнерами, США и Киевом и подтверждение права голоса Европы в формировании архитектуры безопасности.
Гарантии безопасности и многонациональные силы
Что касается возможного развертывания «многонациональных сил под руководством Европы», Писториус назвал этот вопрос пока гипотетическим, но подтвердил принципиальную готовность европейских стран к такому участию. Как подчеркнул политик, это также ясно дает понять: теперь очередь США, которая должна будет внести значительный вклад в гарантии безопасности.
В настоящее время Германия и союзники продолжают работу над координацией усилий, чтобы принудить Кремль к реальным переговорам, хотя ключ от мира, по словам Писториуса, остается в руках Путина.
Напомним, президент Румынии Никушор Дан считает, что завершение российско-украинской войны в ближайшей перспективе маловероятно несмотря на активные дипломатические инициативы Белого дома.
В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что переговорщики близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной больше, чем когда-либо раньше.