Мир любой ценой: как Трамп пытается остановить войну в Украине

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп возобновил попытки остановить войну между Украиной и Россией, однако во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме стало очевидно, что позиции сторон отличаются кардинально.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам американских и европейских чиновников, встреча прошла в непростой атмосфере: Трамп выражал разочарование и даже отказался смотреть на карты военных действий, которые принесли украинцы. Главным приоритетом американский лидер назвал скорейшее завершение войны, не настаивая на конкретных территориальных условиях.

В ответ Зеленский четко заявил, что Киев не согласится ни на какие уступки, предполагающие потерю украинских территорий. По его словам, любая передача земли лишь усугубит позиции Кремля для будущих атак.

Кремль заявил, что его позиция остается неизменной — Россия готова к прекращению огня только при условии, что Украина откажется от части Донбасса. Это фактически блокирует инициативу Трампа по заморозке линии фронта.

Ожидается, что Трамп и Путин встретятся в Будапеште, чтобы продолжить переговоры. Зеленский заявил, что готов присоединиться к встрече, но подчеркнул, что Украина не примет ни одного решения без своего участия.

Напомним, The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи в Вашингтоне 17 октября президент США Дональд Трамп якобы с криками и бранью потребовал от украинского лидера Зеленского сдать России Донбасс. По словам одного из европейских чиновников, проинформированного о содержании встречи, Трамп заявил Зеленскому, что тот якобы «проигрывает войну», поэтому следует заключить соглашение, иначе Украину уничтожат.