Навроцкий требует от Киева завершения "старых дел" в обмен на партнерство с Польшей
Президент Польши заявил, что настоящее партнерство с Украиной невозможно без решения сложных вопросов, которые уже давно «лежат на столе».
Отношения между Украиной и Польшей входят в фазу прагматизма. Об этом свидетельствуют слова президента Польши Кароля Навроцкого, который прокомментировал итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в конце 2025 года.
Свою позицию польский лидер озвучил в интервью радиостанции RMF24.
Общий враг объединяет
Навроцкий согласился с тезисом, что между странами произошло «новое открытие». По его словам, приезд украинского президента свидетельствует о том, что для Киева важны хорошие отношения с западным соседом. Главным фундаментом сотрудничества остается безопасность.
«Наш общий, стратегический интерес перед лицом угрозы со стороны Российской Федерации очевиден — и это одно из немногих дел, которые объединяют меня, премьера Дональда Туска и нынешнюю власть», — отметил Навроцкий.
«Партнерство с требованиями»
В то же время польский президент подчеркнул, что «новое открытие» не должно быть только декларативным. Оно должно означать реальные партнерские отношения, в которых учитываются интересы обеих сторон.
"Партнерство видно в моих контактах с президентом Зеленским, но впервые звучат и конкретные ожидания польской стороны относительно Украины", — заявил он.
Навроцкий также ясно очертил свою роль в этих переговорах.
«Я считаю, что мой долг как президента Польши — говорить голосом поляков, независимо от того, разговариваем ли мы с Украиной, Германией или Израилем», — отметил он.
Политик добавил, что в двусторонних отношениях Украины и Польши до сих пор существуют «нерешенные дела» (вероятно, речь идет о сложных вопросах исторической памяти и экономических разногласиях).
«В рамках нашего партнерства я требую, чтобы этими делами занялись», — резюмировал Навроцкий.
Напомним, Дональд Туск прогнозирует возможное завершение войны уже в ближайшие недели. Польский премьер отметил важность объединения международных партнеров и потенциальных компромиссов по территориальным вопросам.