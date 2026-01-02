Навроцкий требует от Киева завершения "старых дел" в обмен на партнерство с Польшей

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Отношения между Украиной и Польшей входят в фазу прагматизма. Об этом свидетельствуют слова президента Польши Кароля Навроцкого, который прокомментировал итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в конце 2025 года.

Свою позицию польский лидер озвучил в интервью радиостанции RMF24.

Общий враг объединяет

Навроцкий согласился с тезисом, что между странами произошло «новое открытие». По его словам, приезд украинского президента свидетельствует о том, что для Киева важны хорошие отношения с западным соседом. Главным фундаментом сотрудничества остается безопасность.

«Наш общий, стратегический интерес перед лицом угрозы со стороны Российской Федерации очевиден — и это одно из немногих дел, которые объединяют меня, премьера Дональда Туска и нынешнюю власть», — отметил Навроцкий.

«Партнерство с требованиями»

В то же время польский президент подчеркнул, что «новое открытие» не должно быть только декларативным. Оно должно означать реальные партнерские отношения, в которых учитываются интересы обеих сторон.

"Партнерство видно в моих контактах с президентом Зеленским, но впервые звучат и конкретные ожидания польской стороны относительно Украины", — заявил он.

Навроцкий также ясно очертил свою роль в этих переговорах.

«Я считаю, что мой долг как президента Польши — говорить голосом поляков, независимо от того, разговариваем ли мы с Украиной, Германией или Израилем», — отметил он.

Политик добавил, что в двусторонних отношениях Украины и Польши до сих пор существуют «нерешенные дела» (вероятно, речь идет о сложных вопросах исторической памяти и экономических разногласиях).

«В рамках нашего партнерства я требую, чтобы этими делами занялись», — резюмировал Навроцкий.

Напомним, Дональд Туск прогнозирует возможное завершение войны уже в ближайшие недели. Польский премьер отметил важность объединения международных партнеров и потенциальных компромиссов по территориальным вопросам.