Переговоры Украины и РФ в ОАЭ: названо имя представителя Трампа, который будет участвовать — Axios
Журналист Axios сообщил, что спецпредставитель США Стив Виткофф присоединится к переговорам между Украиной и Россией в Абу-Даби.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
По его словам, 3 февраля Виткофф прибудет в Израиль, где проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками. После этого спецпредставитель США отправится в Абу-Даби.
В среду и четверг, 4-5 февраля, Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с представителями России и Украины. Пока встреча с иранской стороной не запланирована, однако контакты по этому вопросу продолжаются.
«Американское чиновник подтвердил, что спецпредставитель США Виткофф завтра прибудет в Израиль, где встретится с премьер-министром Нетаньяху и другими чиновниками. После этого Виткофф отправится в Абу-Даби, где в среду и четверг проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной. Пока встреча с иранской стороной не запланирована, однако контакты по этому вопросу продолжаются», — написал журналист в Х.
Что известно о последующих переговорах Украины с РФ
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией состоится, как и запланировано, в ОАЭ. По его словам, там будут обсуждать ситуацию на Донбассе.
Как сообщали СМИ, во время предварительных раундов в Абу-Даби компромиссов достичь не удалось, при этом США и Россия оказывают давление на Украину.
Следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров действительно запланированы на 4 и 5 февраля в Абу-Даби.