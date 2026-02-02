Переговоры Украины и РФ в ОАЭ: названо имя представителя Трампа, который будет участвовать — Axios

Стив Виткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, присоединится к очередному раунду переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

По его словам, 3 февраля Виткофф прибудет в Израиль, где проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками. После этого спецпредставитель США отправится в Абу-Даби.

В среду и четверг, 4-5 февраля, Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с представителями России и Украины. Пока встреча с иранской стороной не запланирована, однако контакты по этому вопросу продолжаются.

Что известно о последующих переговорах Украины с РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией состоится, как и запланировано, в ОАЭ. По его словам, там будут обсуждать ситуацию на Донбассе.

Как сообщали СМИ, во время предварительных раундов в Абу-Даби компромиссов достичь не удалось, при этом США и Россия оказывают давление на Украину.

Следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров действительно запланированы на 4 и 5 февраля в Абу-Даби.