План полной капитуляции: чего на самом деле требует Кремль в мирных переговорах

Кремль. / © Associated Press

Кремль давно требует «демилитаризации» Украины, чтобы предотвратить возможность страны защищаться. РФ хочет диктовать не только количество войск в послевоенной украинской армии, но и оружие и оборудование в арсенале ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики проанализировали заявления главы МИД России Сергея Лаврова одному пропагандистскому изданию. В частности, в разговоре он повторил требование Москвы об эффективном контроле над послевоенным правительством Украины, а также размером и составом ее военных сил. Он заявил, мол, «не сомневается» в том, что РФ предотвратит развертывание «любого угрожающего ему оружия на территории Украины», чтобы обеспечить безопасность России.

Позиция, кодифицированная в Стамбульских протоколах 2022, на которые Кремль периодически ссылается как на основу для мирного соглашения. В ISW отмечают, что ограничения Стамбульских протоколов оставили бы Украину беспомощной перед грядущей российской агрессией.

В то же время требование Лаврова по отношению к западному оружию, вероятно, запретит какую-либо существенную военную помощь Западу послевоенной Украине в будущем, отвергнув поддерживаемые США усилия по созданию сильных Вооруженных сил для обеспечения безопасности страны после мирного урегулирования.

Кроме того, глава российского МИД вызывающе утверждал, что мирное урегулирование должно ликвидировать «нацистские корни» Украины, чтобы обеспечить безопасность РФ и права этнических россиян и русскоязычных жителей «Крыма, Донбасса и Новороссии».

«Кремль призывает к „денацификации“ Украины с 2022-го, чтобы требовать устранения действующего правительства Украины и его замены пророссийским марионеточным правительством. Ссылка Лаврова на „Новороссию“ — аморфный вымышленный регион на юге и востоке Украины, который простирается за пределы Крыма и четырех областей что территориальные требования России выходят за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отмечают аналитики Института изучения войны.

Лавров также заявил, что Российская Федерация должна обеспечить свою безопасность перед лицом якобы европейской угрозы «развязать войну» против страны. В частности, в 2021 г. Россия выдвинула ультиматумы, требуя от США и НАТО «гарантий безопасности». Это, отмечают в ISW, равнозначно разрушению нынешнего Альянса, с требованиями к нему отменить развертывание сил или систем вооружения в государствах-членах, присоединившихся к НАТО после 1997-го.

«Заявления Лаврова являются неявным повторением первоначальных военных целей Путина от 2021 и 2022 годов, что равнозначно полной капитуляции Украины и НАТО, фактически сигнализируя о том, что любое мирное соглашение, не учитывающее требования РФ не только к Украине, но и к НАТО и Западу, не удовлетворит», — говорится в заявлении.

В ISW отмечают, что настаивание Москвы на этих требованиях является призывом к Штатам отказаться от процесса переговоров, который Вашингтон вел с Украиной и Европой с момента публикации мирного плана США, состоявшего из 28 пунктов.

Напомним, ранее Сергей Лавров откровенно назвал ультимативные требования Кремля к Украине, чтобы прекратить войну. По его словам, якобы Москва согласна с тем, чтобы Украина сохранилась как государство, но Киев должен стать нейтральным.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны считают, что эти заявления свидетельствуют о том, что РФ фактически признали план превращения страны во вторую Беларусь. Ведь требования к украинскому «нейтралитету» направлены на превращение страны в пророссийское государство-посредника.