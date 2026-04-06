«Понимает, что ему конец»: британский полковник объяснил, почему Путин боится завершать войну

Диктатор Путин / © Associated Press

Мирные переговоры зашли в тупик, ведь диктатор Путин не хочет завершать войну против Украины и убежден, что контролирует ситуацию.

Полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрем в комментарии 24 Канала выразил мнение, что Путин панически боится мирного соглашения, если оно не будет предвидеть его победы.

По его словам, по завершении войны для кремлевского режима возникнут серьезные риски.

Филипп Ингрем отметил, что Владимир Зеленский предложил мирный план или, по меньшей мере, путь к его реализации. В ходе переговорного процесса президент Украины на каждом этапе демонстрировал готовность к большим уступкам, когда этого требовал Дональд Трамп. В то же время, Киев не отступал от национальных интересов.

В то же время диктатор Путин не пошел на компромиссы и даже усилил свои требования. Он убежден, что контролирует ситуацию, потому не заинтересован в реальных переговорах.

«Путин понимает, что ему конец, если он не вернется с победой, без плана реинтеграции в общество огромного количества людей, которых он втянул в армию, без плана вывода российской экономики из военного режима», — пояснил полковник.

Он добавил, что последствия могут быть крайне жесткими.

«Вероятно, конец будет очень жестоким. Такого плана у него нет. Потому прекращение войны не в интересах Путина. Ему выгодно это продолжать», — подчеркнул Ингрем.

По словам эксперта, пока кремлевский лидер имеет возможность манипулировать Дональдом Трампом и затягивать международные процессы, он чувствует контроль над ситуацией.

«Думаю, Путин панически боится мирного соглашения, если оно не будет означать его победу. Потому что он понимает, что если война закончится, возникнет угроза его положению и системе власти», — сказал Филипп Ингрем.

Также, по оценке эксперта, Путин и его окружение опасаются возвращения оккупантов с фронта, которые могут представлять угрозу режиму. Поэтому им выгодно удерживать его в зоне боевых действий.

Кроме того, отмечается, что во время войны российская элита получает значительные финансовые выгоды, что также влияет на нежелание завершать боевые действия.

Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что политико- военная часть мирных переговоров по Украине приостановлена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Мы ранее информировали, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности украинской делегации приехать на переговоры с Россией в Стамбул.