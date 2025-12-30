РФ не хочет референдума в Украине: Зеленский назвал неожиданную причину

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский уверен, что диктатор Путин не заинтересован ни в одном референдуме в Украине.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы журналистов.

«Россия не желает никакого референдума. И это совершенно ясно. Почему? Во-первых, для референдума нужна безопасность. Они не хотят давать нам безопасность. Сease fire (прекращение огня — Ред.) для людей до тех пор, пока не будут решены какие-либо вопросы», — сказал он.

По мнению Зеленского, россияне постоянно будут находить какие-то причины, чтобы не было прекращения огня.

Президент подчеркнул, что референдум без безопасной инфраструктуры провести невозможно. Также он пояснил, что есть еще вариант, чтобы трудные для Украины решения были приняты парламентом.

«Я не против, чтобы решение было принято парламентом. Просто есть парламент и есть референдум. То есть есть возможности, скажем так. Но это два разных подхода. Потому что русские четко понимают, что если будет это поддержано решение то или иное парламентом, они всегда потом могут сказать, обвинять, что это был нелегитимный парламент, что он работал более 5 лет», — пояснил Зеленский.

Зеленский заметил, что назвать решение народа Украины на референдуме нелегитимным решением невозможно.

«Ибо не может быть нелегитимного народа Украины. Он у нас один, единственный народ Украины. И их решение — граждан Украины, я считаю, самое главное», — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к референдуму по мирному плану.