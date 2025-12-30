Зеленский прокомментировал, как РФ пытается сорвать мирные переговоры

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытки России сорвать мирные переговоры и рассказал о дальнейших шагах украинской дипломатии.

Об этом он рассказал украинским журналистам.

"Несмотря на все медийные упреки россиян по поводу срыва наших переговоров с американцами, мы ежедневно работаем. Сегодня уже состоялось несколько звонков нашей группы Умерова вместе с американцами, Стивом Витковым. Проговорим наши следующие шаги", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что ведет активные переговоры с несколькими лидерами по подготовке плана к январю. 3 января в Украине встретят советников NSA для обсуждения всех документов и наработок.

"Далее президент Макрон вместе с европейскими лидерами организует встречу 6 января во Франции. Наши советники проработают все, и мы зафиксируем договоренности с лидерами. 7 января состоятся дополнительные встречи советников, после чего проговорим следующие шаги по встрече лидеров Европы и США", - уточнил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона системно готовится к переговорам и делает все для продвижения мирного процесса, невзирая на информационное давление со стороны РФ.

Зеленский отдельно прокомментировал заявления Кремля о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Валдае:

"Удары по Валдайской резиденции Путина - это фейк, никто туда не бил. Связано ли это с санкциями? Может, немножко связано, но на мой взгляд, это больше реакция на довольно успешные разговоры и положительные встречи наших команд (Украины и США) в течение месяца, финалом которых стала наша встреча с президентом Трампом".

Напомним, 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы "атаке" на резиденцию Путина в Новгородской области. После этого в Кремле пригрозили ответом на атаку на госрезиденцию. Спикер Дмитрий Песков цинично заявил, мол, "знает - как, чем и когда отвечать" это.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию после якобы атаки Украины на государственную резиденцию президента Путина в Новгородской области.

В то же время, по результатам диалога с украинским коллегой Трамп заявил о существенном приближении к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным.