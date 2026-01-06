США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ: что известно о переговорах в Париже

Зеленский и Трамп / © Associated Press

В Париже начался решающий этап переговоров по окончанию войны в Украине, где главные союзники Киева вместе с представителями администрации Дональда Трампа обсуждают проект будущих гарантий безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, основой плана является создание многонациональных сил поддержки под руководством Европы, работу которых Соединенные Штаты обеспечат разведкой, логистикой и техническими мощностями. Ключевым элементом соглашения является обязательство США стать так называемым «бэкстопом» — Вашингтон обещает поддержать эти силы и Украину в случае любого повторного нападения России в будущем.

Отмечается, что встреча в Елисейском дворце собрала лидеров ключевых стран, в частности, Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, Фридриха Мерца и Кира Стармера. От американской стороны участвуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, что подчеркивает прямую вовлеченность команды Трампа в процесс.

Как сообщает издание, план предусматривает не только мониторинг прекращения огня, но и системную поддержку украинской армии. Европейские чиновники уже назвали предложение США по разведке и войскам настоящим переломным моментом, которого союзники добивались в течение последнего года.

Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что детали соглашения еще могут корректироваться, и в Париже вряд ли будет поставлена финальная точка. Основным пунктом в противоречиях остаются территориальные требования Кремля относительно Донбасса, которые Зеленский категорически отвергает. Кроме того, стороны обсуждают сроки действия гарантий: если Украина настаивает на долгосрочных обязательствах на 50 лет, то текущий проект предлагает 15-летний период с возможностью продления.

По анализу издания, ситуация усложняется общим геополитическим фоном, в том числе новыми спорами между США и Европой из-за вопросов Гренландии и недавних действий Вашингтона в Венесуэле. Это создает дополнительную напряженность в НАТО, однако европейские лидеры пытаются сохранить единство вокруг украинского вопроса.

В настоящее время, как сообщает медиа, главным достижением считается именно готовность США предоставить обязательные гарантии безопасности, что должно стать фундаментом для прекращения огня и реализации амбиций Трампа по поводу быстрого завершения конфликта.

Что известно о «коалиции желающих»

Сегодня во Франции началась встреча «коалиции желающих», участие в которой примет президент Украины Владимир Зеленский.

К ней присоединятся более 30 чиновников из разных стран мира. США будут представлять посланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Сообщалось, что на саммит в Париж вместе с Зеленским прибыл новый руководитель офиса президента Кирилл Буданов.

США заявляют о близком прорыве в переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

По данным инсайдеров, стороны приблизились к согласованию пакета из нескольких ключевых документов, определяющих формат прекращения огня и послевоенные гарантии безопасности.