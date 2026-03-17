- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 901
- Время на прочтение
- 2 мин
У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине — при чем здесь Китай
Аналитики объяснили, зачем президент США на самом деле ищет благосклонность Путина.
Администрация Дональда Трампа рассматривает прекращение войны в Украине как часть масштабного плана по противодействию главному геополитическому сопернику США — Китаю.
Об этом пишет Politico.
Позиция США по отношению к России и Китаю
В Белом доме считают, что поощрение Москвы к миру и привлечение в страну американских инвестиций позволит сместить мировой баланс сил и оттянуть Кремль от Пекина. Хотя Трамп часто раздражал европейских лидеров своей риторикой, за этим стоит долгосрочная цель: расколоть союз двух мощнейших противников Запада.
Чиновники администрации на условиях анонимности объясняют, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является Китай, а не РФ. Поэтому спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер продолжают поиски дипломатического прорыва даже после длительных и безрезультатных переговоров.
В Вашингтоне надеются, что более тесное сближение с Россией создаст новую расстановку сил, которая окажется стратегически выгодной для американских интересов. Эта стратегия уже проявляется во внешней политике США в других регионах.
Администрация Трампа последовательно оказывает давление на Иран и Венесуэлу. Это уже ударило по возможностям Китая покупать дешевую нефть на черном рынке по ценам, существенно ниже рыночных. Кроме того, Вашингтон активно противодействует китайским инфраструктурным проектам в Латинской Америке, пытаясь ограничить влияние Пекина в Западном полушарии.
Как Украина реагирует на политику США
Сообщается, что в Украине и среди многих международных экспертов господствует скептицизм по этому плану. Украинские чиновники напоминают, что подобные попытки «задобрить» Москву экономическими стимулами в прошлом уже провалились и привели к нынешней масштабной войне в Европе.
По мнению скептиков, партнерство между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином незыблемо, поскольку оба лидера разделяют общую неприязнь к демократическим ценностям США.
Несмотря на все риски, команда Трампа продолжает действовать. На прошлой неделе его представители встретились с советником Путина Кириллом Дмитриевым и назвали этот разговор успешным. В Вашингтоне этот план сравнивают с событиями прошлого столетия, когда США смогли поссорить Китай и Советский Союз. Теперь они хотят сделать то же, только наоборот — отдалить РФ от Китая.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина могла прекратить сопротивление в первый день без помощи США.
Также американский лидер заявлял, что Вашингтон не обязан поддерживать Украину в войне с Россией, а Джо Байден поддерживал Киев, потому что его якобы «обманули».
Позже в Офисе президента Украины призвали не поддаваться эмоциям и не драматизировать резкие заявления президента США Дональда Трампа по Украине, НАТО и нежеланию Вашингтона втягиваться в военные конфликты.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что стремительное развитие дешевых технологий беспилотников кардинально меняет современную войну и создает новые глобальные риски для безопасности.