Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрация Дональда Трампа рассматривает прекращение войны в Украине как часть масштабного плана по противодействию главному геополитическому сопернику США — Китаю.

Об этом пишет Politico.

Позиция США по отношению к России и Китаю

В Белом доме считают, что поощрение Москвы к миру и привлечение в страну американских инвестиций позволит сместить мировой баланс сил и оттянуть Кремль от Пекина. Хотя Трамп часто раздражал европейских лидеров своей риторикой, за этим стоит долгосрочная цель: расколоть союз двух мощнейших противников Запада.

Реклама

Чиновники администрации на условиях анонимности объясняют, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является Китай, а не РФ. Поэтому спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер продолжают поиски дипломатического прорыва даже после длительных и безрезультатных переговоров.

В Вашингтоне надеются, что более тесное сближение с Россией создаст новую расстановку сил, которая окажется стратегически выгодной для американских интересов. Эта стратегия уже проявляется во внешней политике США в других регионах.

Администрация Трампа последовательно оказывает давление на Иран и Венесуэлу. Это уже ударило по возможностям Китая покупать дешевую нефть на черном рынке по ценам, существенно ниже рыночных. Кроме того, Вашингтон активно противодействует китайским инфраструктурным проектам в Латинской Америке, пытаясь ограничить влияние Пекина в Западном полушарии.

Как Украина реагирует на политику США

Сообщается, что в Украине и среди многих международных экспертов господствует скептицизм по этому плану. Украинские чиновники напоминают, что подобные попытки «задобрить» Москву экономическими стимулами в прошлом уже провалились и привели к нынешней масштабной войне в Европе.

Реклама

По мнению скептиков, партнерство между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином незыблемо, поскольку оба лидера разделяют общую неприязнь к демократическим ценностям США.

Несмотря на все риски, команда Трампа продолжает действовать. На прошлой неделе его представители встретились с советником Путина Кириллом Дмитриевым и назвали этот разговор успешным. В Вашингтоне этот план сравнивают с событиями прошлого столетия, когда США смогли поссорить Китай и Советский Союз. Теперь они хотят сделать то же, только наоборот — отдалить РФ от Китая.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина могла прекратить сопротивление в первый день без помощи США.

Также американский лидер заявлял, что Вашингтон не обязан поддерживать Украину в войне с Россией, а Джо Байден поддерживал Киев, потому что его якобы «обманули».

Реклама

Позже в Офисе президента Украины призвали не поддаваться эмоциям и не драматизировать резкие заявления президента США Дональда Трампа по Украине, НАТО и нежеланию Вашингтона втягиваться в военные конфликты.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что стремительное развитие дешевых технологий беспилотников кардинально меняет современную войну и создает новые глобальные риски для безопасности.