- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 443
- Время на прочтение
- 2 мин
Уиткофф раскрыл детали переговоров США и Украины во Флориде: о чем говорилось
Во Флориде США и Украина провели переговоры по миру. Уиткофф заявил о прогрессе по вопросам безопасности и гуманитарной помощи.
Во Флориде представители США и Украины провели второй день переговоров, направленных на достижение долговременного и комплексного мирного соглашения по войне.
Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.
«Сегодня во Флориде делегации Соединенных Штатов и Украины снова собрались на второй день переговоров в рамках текущих посреднических усилий под руководством США по установлению долгосрочного и всеобъемлющего мирного соглашения по войне», — написал Уиткофф.
Он назвал переговоры «конструктивными», «основавшимися на вчерашнем прогрессе и сосредотачивающимися на ключевых моментах для определения прочной и надежной системы безопасности для Украины».
Также, по словам Уиткоффа, во время переговоров речь шла о «критически важных гуманитарных усилиях в регионе».
Состав делегаций Украины и США
В состав делегации США входили специальные посланники Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. В состав делегации Украины входили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.
«Мы по-прежнему вдохновлены продолжением предметного взаимодействия и благодарим @POTUS (Дональд Трамп — ред.) за его непреклонное лидерство в продвижении этих усилий», — написал Уиткофф.
Напомним, накануне стало известно о переговорах делегаций США и Украины в рамках посреднических усилий по достижению мирного соглашения во Флориде.
Спецпосланник Уиткофф уже заявлял о приближении к мирному соглашению. По его словам, встречи были конструктивными и направлены на решение ключевых вопросов.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, самая главная цель на протяжении переговоров — понять, насколько РФ готова идти к реальному завершению войны и насколько там готовы делать это честно и достойно.