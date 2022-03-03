Зеленский пообщался с Трюдо: о чем говорили

Зеленский пообщался с Трюдо: о чем говорили

Президент поблагодарил его за лидерство по введению антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом глава украинского государства написал в Twitter.

Поговорил по телефону с @JustinTrudeau. Поблагодарил его за лидерство во введении антироссийских санкций. Он подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер. Бомбардировку мирного населения в Украине следует остановить немедленно. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

"Поблагодарил его за лидерство во введении антироссийских санкций. Он подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер. Бомбардировку мирного населения в Украине нужно остановить немедленно", — говорится в сообщении.

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