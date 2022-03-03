Зеленський поспілкувався з Трюдо: про що говорили

Зеленський поспілкувався з Трюдо: про що говорили

Президент подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій.

Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це глава української держави написав у Twitter.

Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

"Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно", - йдеться у повідомленні.

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