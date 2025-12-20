Зеленский сделал неожиданное заявление о своем президентстве: при каких условиях возможны выборы

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен держаться за президентское кресло.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью для PAP.

«Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не намерен ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов», — подчеркнул глава государства.

Реклама

По словам Зеленского, организация голосования в условиях военного времени нуждается в законодательных изменениях. В частности, важна безопасность украинцев во время выборов, «чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки».

«С другой стороны, если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то (…) несомненно, все боятся проведения выборов в военное время, несомненно, никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно», — добавил президент.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Владимир Зеленский, комментируя слова американского коллеги, заявил, что готов к этому, а также попросил США помочь провести голосование за «60-90 дней». Президент акцентировал, что для проведения выборов необходимо прекращение огня и соответствующий законопроект. Кроме того, он говорит, что, в частности , поддерживает голосование через «Действие».

Реклама

Заметим, российский «фюрер» Владимир Путин заявил, мол, «готов подумать» над тем, чтобы удержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов. В то же время он добавил, что не позволит использовать проведение выборов в Украине «исключительно для того, чтобы остановить наступление российских войск».