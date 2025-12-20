Путин не отступает и диктует свои условия: почему заявления "фюрера" не оставляют шансов на окончание войны

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский президент-диктатор Владимир Путин использовал свою ежегодную «Прямую линию», чтобы подтвердить приверженность достижению всех своих военных целей в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который проанализировали заявил «фюрера».

Максималистские заявления Путина

Среди прочего Путин заявил, что Москва якобы готова и желает прекратить войну, но на основе принципов, которые он изложил во время своего выступления в МИД в июне 2024-го. Тогда в речи он изложил условия для соглашения о прекращении огня, после чего могут быть переговоры: полный вывод ВСУ из всех Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от своих стремлений к членству в НАТО.

Кроме того, диктатор заявил, что «фундаментальная» позиция России предполагает нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию.

В ISW отмечают, что 19 декабря диктатор РФ повторил многие требования с июня 2024 года. Они прямо противоречат предложенному США 28-точковому мирному плану и его последующим версиям. Например, первоначальный американский документ призвал к замораживанию войны вдоль нынешних линий фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также признанию Штатами Луганской и Донецкой областей и Крыма российской территорией де-факто, а не де-юре.

Заявления Путина продолжают четко свидетельствовать о том, что он не будет удовлетворен мирным соглашением, подобным тем, которые базируются на 28-пунктовом предложении, которое сейчас обсуждается. Однако кремлевский хозяин может пойти только на временные компромиссы.

«Его непреклонная преданность своим начальным максималистским военным целям показывает, что он не будет удовлетворен таким соглашением и будет продолжать достигать своих целей в полном объеме даже после подписания соглашения. Любое мирное соглашение должно обеспечить сильную Украину с надежными гарантиями безопасности, чтобы установить длительный и устойчивый мир. публично и прямо отвергал такие гарантии безопасности», — говорится в отчете американского Института.

Заявления Путина о «победах» на фронте

В ISW акцентируют внимание на том, что Владимир Путин сделал еще более преувеличенные заявления о победах своего войска на поле боя, чем его высокопоставленные военные чиновники делали в последние дни.

Эти заявления являются частью постоянных усилий Кремля, направленных на то, чтобы представить захват небольших населенных пунктов, что требовало месяцев тяжелых боев и значительных потерь в качестве доказательства очевидной легкости, с которой российские войска оккупируют значительно большие населенные пункты в Донецкой области.

«ISW продолжает оценивать, что российским войскам понадобится два или более лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области за значительные средства при нынешних темпах продвижения и потерь», — отмечают аналитики.

Кроме того, Путин попытался скрыть недавние поражения оккупантов в Купянске, удвоив ложный нарратив о том, что успехи РФ в этом городе Харьковской области демонстрируют неизбежность победы России на поле боя. Однако ISW наблюдает все больше доказательств того, что ВСУ уволили значительную часть Купянска.

Фюрер утверждал, что эти неудачные усилия должны «поощрить» Киев к мирному завершению войны, поскольку у Украины «практически» не осталось сил для участия в усилиях в Купянске. Заявления Путина являются последними в постоянных усилиях Кремля по когнитивной войне, целью которых является изобразить украинскую оборону как оказавшуюся на грани краха, а победу России — как неизбежную», — отмечают в ISW.

Эти усилия Кремля, считают в Институте, преследуют цель подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции перед требованиями Москвы сейчас из-за страха дальнейших российских наступательных операций.

Напомним, 19 декабря в РФ состоялась традиционная ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным». Во время этой конференции «фюрер» Кремля немало наговорил об Украине. В частности, диктатор не обошел тему выборов Украины и традиционных заявлений о якобы нелегитимности власти в Киеве.

Также Путин сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине. По его словам, якобы Россия готова и даже хочет завершить войну миром, он цинично сказал, мол, никаких новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут обманывать.

Кроме того, диктатор-президент России выразил уверенность в силах своей армии на фронте — особенно на Донбассе. В частности, заявил, что его оккупанты «возьмут и Константиновку». По его словам, в зоне так называемой «сво» в Украине находится 700 тыс. военных.