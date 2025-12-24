Сиверт Баккен / © Associated Press

Стали известны обстоятельства внезапной смерти 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Баккена.

Как сообщили NRK в норвежской биатлонной федерации, Баккена обнаружили в гостиничном номере в тренировочной маске.

Такие маски используются для тренировок в условиях ограниченной поставки кислорода, заставляя активнее работать сердце и легкие.

"Федерации пока не известно об обстоятельствах этого приобретения и использования этой маски. Это трагическая ситуация со многими нерешенными вопросами. Наши мысли – прежде всего с семьей и близкими друзьями Баккена, которые сейчас находятся в очень сложном периоде среди праздников", – добавили в организации.

Точную причину смерти биатлониста должно установить вскрытие, которое проведут в Италии в период рождественских праздников.

В этом сезоне Баккен представлял Норвегию на Кубке мира по биатлону, где занимает 13-е место в общем зачете. Он также должен был соревноваться на следующем этапе в Оберхофе в январе 2026 года.

Баккен в свое время перенес операцию из-за проблем с сердцем (мерцательная аритмия), а впоследствии, в 2022 году, после введения третьей дозы вакцины от COVID-19 у него развился перикардит – редкое осложнение, заставившее спортсмена почти на два года полностью прекратить тренировки и выступления.

Ранее сообщалось, что титулованную олимпийскую чемпионку по биатлону немку Лауру Дальмайер нашли мертвой в горах Пакистана.