- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 323
- Время на прочтение
- 1 мин
Зинченко забил дебютный гол за "Аякс" – видео
Украинец отличился результативным ударом в контрольном матче.
Украинский футболист Александр Зинченко забил дебютный гол за "Аякс"
29-летний украинец поразил ворота "Телстара" в товарищеском матче, который завершился победой "Аякса" со счетом 2:0.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе и забил один из голов амстердамцев, из-за пределов штрафной площадки точно пробив в дальний угол.
Видео гола Зинченко
Напомним, Александр стал полноценным игроком "Аякса" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. За трансфер Александра амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.
8 февраля Зинченко дебютировал за "Аякс", выйдя на замену в матче чемпионата Нидерландов против АЗ.
Сейчас "Аякс" (39 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Первую часть нынешнего сезона Зинченко провел в аренде за английский "Ноттингем", сыграв 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Отметим, что Александр уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что французский "Лион" арендовал у греческого "Олимпиакоса" украинского форварда Романа Яремчука.