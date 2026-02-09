ТСН в социальных сетях

Проспорт
323
1 мин

Зинченко забил дебютный гол за "Аякс" – видео

Украинец отличился результативным ударом в контрольном матче.

Максим Приходько
Александр Зинченко

Александр Зинченко / x.com/AFCAjax

Украинский футболист Александр Зинченко забил дебютный гол за "Аякс"

29-летний украинец поразил ворота "Телстара" в товарищеском матче, который завершился победой "Аякса" со счетом 2:0.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе и забил один из голов амстердамцев, из-за пределов штрафной площадки точно пробив в дальний угол.

Видео гола Зинченко

Напомним, Александр стал полноценным игроком "Аякса" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. За трансфер Александра амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.

8 февраля Зинченко дебютировал за "Аякс", выйдя на замену в матче чемпионата Нидерландов против АЗ.

Сейчас "Аякс" (39 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Первую часть нынешнего сезона Зинченко провел в аренде за английский "Ноттингем", сыграв 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Отметим, что Александр уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что французский "Лион" арендовал у греческого "Олимпиакоса" украинского форварда Романа Яремчука.

323
