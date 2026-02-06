Атака на Брянскую область: без света оказались несколько населенных пунктов

Отключение света / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

В Брянской области России в результате ночной атаки поражены объекты энергетической инфраструктуры. Местные власти заявили об обесточивании нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона утверждает, что якобы украинцы атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. По его словам, это был комбинированный удар с применением систем Himars и реактивных дронов самолетного типа.

«В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены», — отметил Богомаз.

По его данным, сейчас энергоснабжение восстановлено.

В свою очередь Минобороны России убеждает в уничтожении 38 украинских беспилотников: 26 дронов сбито над Брянской областью, еще 10 — над Белгородской, по одному — над Черным морем и Липецкой областью.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Белгороде прогремела серия мощных взрывов, в результате которых часть города осталась без электричества и отопления. Губернатор подтвердил серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, а аналитики зафиксировали попадание в северную часть Белгородской ТЭЦ. Сообщается о значительных разрушениях не только в областном центре, но и в нескольких окрестных округах.