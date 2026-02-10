Город пережил смертельные морозы: экстремальный холод унес жизни 18 людей — что произошло

Сильные морозы и снегопады привели к гибели 18 человек / © Unsplash

В США, в Нью-Йорке, завершился один из самых холодных периодов за последние десятилетия. По данным городских властей, в результате продолжительных морозов в городе погибли по меньшей мере 18 человек. Низкие температуры держались с января и стали серьезным испытанием для мегаполиса.

Об этом пишет BBC.

Морозы сопровождались снегопадами и льдом: льдом частично укрылась даже река Гудзон. В течение 13 дней температура в городе не поднималась выше 0°C, что стало одним из самых длинных периодов такого холода с 1960-х годов.

Мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани сообщил, что только в минувшие выходные на улицах города умер еще один человек. По его словам, каждая такая смерть является трагедией, а городские власти продолжают поддерживать семьи погибших.

Хотя на этой неделе температура начала постепенно расти, она все еще остается ниже сезонной нормы. В этой связи мэр призвал жителей города соблюдать меры безопасности, по возможности оставаться дома и заботиться друг о друге.

С 19 января, после объявления чрезвычайного положения, в Нью-Йорке временно смягчились правила приема бездомных в приюты. За это время в них смогли разместить около 1400 человек. Кроме того, город дополнительно привлек 64 гостиничных номера, а на улицах работают по меньшей мере 150 социальных работников, которые помогают людям уязвимых категорий.

Еще 27 января власти сообщали о по меньшей мере десяти погибших, тела которых нашли под открытым небом. Обстоятельства других смертей сейчас выясняются.

Синоптики отмечают, что причиной резкого охлаждения стали арктические воздушные массы. Именно они принесли минусовые температуры, повышен риск переохлаждения и обморожений. По данным Национальной метеорологической службы США, в ближайшие дни температура постепенно приблизится к 0°C, в то время как обычно в этот период в Нью-Йорке держится около +4°C.

В то же время городская служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает: даже при потеплении сохраняется опасность. Тающий снег и лед могут падать с крыш зданий, а ночью улицы и тротуары будут снова покрываться льдом.

Тем временем Украину ждут осадки, а температура после длительных морозов подскочит к «плюсам». Это произойдет из-за антициклона 11-12 февраля. Он будет отходить в восточном направлении, открывая доступ к нам теплому воздуху с юго-запада.

Ранее центр и запад страны оказались в эпицентре погодного хаоса. Пока Житомирщину засыпает снегом так, что скорые не могут доехать на вызовы, Львов превратился в сплошной каток из-за «ледяного дождя».