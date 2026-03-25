Иран угрожает перекрыть еще один стратегический пролив: Тегеран предупредил, что подорвет целый остров

Иран грозится перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

На фоне эскалации на Ближнем Востоке и подготовки США к наземной операции Иран выступил с беспрецедентными угрозами. Тегеран заявляет о готовности заблокировать еще одну стратегически важную морскую артерию и пожертвовать собственной инфраструктурой, чтобы не дать американскому десанту закрепиться.

Об этом пишет CNN.

Новый фронт в Баб-эль-Мандебском проливе

Первоисточником новых угроз выступило иранское полуофициальное агентство Tasnim , которое тесно связано с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Ссылаясь на неназванный военный источник, агентство предупредило о готовности Тегерана открыть дополнительные стратегические фронты, если Вашингтон или Иерусалим попытаются осуществить наземные операции на иранских островах или будут оказывать давление с помощью ВМС в Персидском или Оманском заливах.

Военные прямо указывают на Баб-эль-Мандебский пролив как на потенциальную новую цель и обещают «сюрприз». Эта артерия соединяет Красное море с Аденским заливом и является критически важным узлом для мировой торговли — ежегодно через нее проходит около 12% всей транспортируемой морем нефти. Кроме того, в этом районе действует йеменская группировка хуситов, поддерживаемая Тегераном и уже имеющая опыт нападений на коммерческие суда.

Баб-эль-Мандебский пролив. Источник: карты Google

«Если американцы намерены предпринять необдуманные действия в отношении Ормузского пролива, им следует быть осторожными, чтобы не добавить еще один пролив в свой список вызовов», — пишет иранское издание.

Угроза подрыва собственных островов

Помимо блокировки торговых путей, Иран готов к радикальному уничтожению своей территории. Как отмечает британское издание The Guardian , американские войска уже готовятся к силовому снятию иранской блокады. Одной из возможных целей для высадки десанта называют иранские острова в Персидском заливе.

Чтобы остановить продвижение армии США, Тегеран фактически готов пожертвовать своими ресурсами и взорвать свою инфраструктуру. По словам дипломатического источника журналистов, представители третьих стран уже передали соответствующее кулуарное предупреждение от Ирана в Вашингтон.

«Иран заявляет, что им безразлично, что им придется взорвать собственную территорию. Они сделают это, чтобы убить американских солдат», – рассказали дипломаты изданию.

Напомним, постоянные обстрелы и угроза взрывов на атомных объектах Ближнего Востока ставят мир перед риском ядерного конфликта. Пока дипломаты ищут выход, ВОЗ уже готовит протоколы на случай худшего сценария , который будет ощущаться десятилетиями.