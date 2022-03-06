На острове Крит люди вышли поддержать Украину (фото, видео)

На острове Крит люди вышли поддержать Украину (фото, видео)

В сеть выложили фото с сине-желтыми флагами и плакатами.

На острове Крит поддержали Украину в борьбе против российского вторжения.

Люди вышли на митинг с сине-желтыми флагами и плакатами.

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Фото выложили в телеграмм-канале "Труха".

Напомним, в США прошли многочисленные митинги в поддержку Украины.

Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали более 6,8 млн. долларов помощи для украинцев.