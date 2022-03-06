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На острове Крит люди вышли поддержать Украину (фото, видео)

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На острове Крит люди вышли поддержать Украину (фото, видео)

Telegram/Фото

В сеть выложили фото с сине-желтыми флагами и плакатами.

На острове Крит поддержали Украину в борьбе против российского вторжения.

Люди вышли на митинг с сине-желтыми флагами и плакатами.

Фото выложили в телеграмм-канале "Труха".

Напомним, в США прошли многочисленные митинги в поддержку Украины.

Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали более 6,8 млн. долларов помощи для украинцев.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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