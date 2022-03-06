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На острові Крит люди вийшли підтримати Україну (фото, відео)

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На острові Крит люди вийшли підтримати Україну (фото, відео)

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У мережу виклали фото з синьо-жовтими прапорами та плакатами.

На острові Крит підтримали Україну у боротьбі з проти російського вторгнення.

Люди вийшли на мітинг з синьо-жовтими прапорами та плакатами.

Фото виклали у телеграм-каналі "Труха".

Нагадаємо, у США відбулися численні мітинги на підтримку України.

Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали понад 6,8 млн доларів допомоги для українців.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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