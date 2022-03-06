На острові Крит люди вийшли підтримати Україну (фото, відео)

На острові Крит люди вийшли підтримати Україну (фото, відео)

У мережу виклали фото з синьо-жовтими прапорами та плакатами.

На острові Крит підтримали Україну у боротьбі з проти російського вторгнення.

Люди вийшли на мітинг з синьо-жовтими прапорами та плакатами.

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Фото виклали у телеграм-каналі "Труха".

Нагадаємо, у США відбулися численні мітинги на підтримку України.

Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали понад 6,8 млн доларів допомоги для українців.