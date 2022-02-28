Люди вийшли на мітинги в усіх великих американських містах.

Мітинги проти путінської війни у Вашингтоні відбулися одночасно під посольством Росії і під Білим домом. Безлюдна російська амбасада, за подвійним парканом, розташована на площі, названій на честь убитого опозиціонера Бориса Немцова ­– так місцева влада перейменували її офіційно, щоб російські дипломати ніколи не забували, хто вони і звідки.

Про це йдеться 28 лютого в сюжеті ТСН.

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Поки протестувальники скандують "Путін – убивця!", машини, що проїжджають повз, підтримують їх гучними звуками клаксонів.

Зазвичай на такі мітинги закордоном ходять переважно представники діаспори. Але це абсолютно не той випадок. Площа Лафаєет перед Білим домом переповнена ущерть. Журналісти там зустріли представників абсолютно різних національностей, тому що те, що відбувається зараз в Україні, не може лишити байдужим нікого.

"По-перше, він має накладати санкції на Путіна, як він збирався, треба продовжувати і спробувати привести НАТО в Україну, щоб допомогти людям. Це нечесно, що люди там не мають тих засобів і озброєнь, які інші мають на війні", – розповів один із мітингувальників.

Демонстранти тримають таблички із закликами закрити небо над Україною і вигнати Росію з ООН. Марійон і Деніел не говорять українською і не мають українського коріння, але зробили плакат, який вказує напрямок російським військовим. Марійон пережила голокост і бомбардування під час Другої світової, і не бачить відмінностей у діях Путіна.

"Молоді солдати, які намагалися захищати острів, протистояли практично беззбройні ворогу", ­– сказала жінка і як меседж російським військам показала жест середнім пальцем.

"І ми обоє переконані, що це геноцид, це не просто війна, це спроба знищити цілу країну і її народ", ­– сказав митінгувальник.

Осторонь нечисельна група росіян. Кажуть, більшість іхніх співвітчизників вірять російській пропаганді і не відчувають санкцій.

"У Росії небагато людей подорожують – із Росії, у межах Росії. Я думаю, що більшість ходять з кешем і відключення від банківських систем не вплине на їхні походи до магазину. Може, у Москві, може у Пітері. Але не у регіонах", ­– розповіли росіяни.

Білорусів із прапорами у натовпі ­– більше. Кажуть, ніхто із їхніх друзів і родичів не вірить і не хоче війни. Але бояться, що Лукашенко почне відправляти їх до України.

"Я сподіваюся, що вони одумаються. Просто здавайтесь, якщо вас посилають, просто здавайтесь, українці – наші брати. Вони не вбиватимуть тих, хто здається", ­– сказали білоруси.

Із першими акордами "Плине кача" багатотисячний мітинг стає навколішки, щоб вшанувати загиблих українських захисників.