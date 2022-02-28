"Путин – убийца": в США прошли многочисленные митинги в поддержку Украины

Люди вышли на митинги во всех крупных американских городах.

Митинги против путинской войны в Вашингтоне прошли одновременно под посольством России и под Белым домом. Безлюдное российское посольство, за двойным забором, расположено на площади, названной в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова – так местные власти переименовали ее официально, чтобы российские дипломаты никогда не забывали, кто они и откуда.

Об этом идет речь 28 февраля в сюжете ТСН.

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Пока протестующие скандируют "Путин – убийца!", проезжающие мимо машины поддерживают их громкими звуками клаксонов.

Обычно на митинги заграницей ходят преимущественно представители диаспоры. Но это совсем не тот вариант. Площадь Лафайет перед Белым домом переполнена до отказа. Журналисты там встретили представителей абсолютно разных национальностей, потому что происходящее сейчас в Украине не может оставить равнодушным никого.

"Во-первых, он должен наложить санкции на Путина, как он собирался, нужно продолжать и попытаться привести НАТО в Украину, чтобы помочь людям. Это нечестно, что у людей там нет тех средств и вооружений, которые другие имеют на войне", – рассказал один из митингующих.

Демонстранты держат таблички с призывами закрыть небо над Украиной и выгнать Россию из ООН. Марийон и Дэниел не говорят по-украински и не имеют украинских корней, но сделали плакат, указывающий направление российским военным. Марийон пережила холокост и бомбежку во время Второй мировой, и не видит отличий в действиях Путина.

"Молодые солдаты, пытавшиеся защищать остров, противостояли практически безоружными врагу", – сказала женщина и как месседж российским войскам показала жест средним пальцем.

"И мы оба убеждены, что это геноцид, это не просто война, это попытка уничтожить целую страну и ее народ", – сказал митингующий.

В стороне немногочисленная группа россиян. Говорят, что большинство их соотечественников верят российской пропаганде и не чувствуют санкций.

"В России немного людей путешествуют – из России, в пределах России. Я думаю, что большинство ходят с кэшем и отключение от банковских систем не повлияет на их походы в магазин. Может, в Москве, может, в Питере. Но не в регионах", – рассказали россияне.

Белорусов с флагами в толпе – больше. Говорят, никто из друзей и родственников не верит и не хочет войны. Но боятся, что Лукашенко станет отправлять их в Украину.

"Я надеюсь, что они одумаются. Просто сдавайтесь, если вас посылают, просто сдавайтесь, украинцы – наши братья. Они не будут убивать тех, кто сдается", – сказали белорусы.

С первыми аккордами "Плыве кача" многотысячный митинг становится на колени, чтобы почтить память погибших украинских защитников.